Гениальный план Трампа

План Трампа заморозить войну и вступление Украины в НАТО на 20 лет - гениальный в своей простоте.
Во-первых, он непременно сработает. Ну или нет.
Во-вторых, проблема будет переложена на следующие поколения украинских, российских, европейских и - что главное - американских политиков. Это очень удобно.
Потому что Трамп для США и мира новых проблем и так наделает в попытке простого решения уже накопившихся.
Поэтому миру и американцам и так будет чем заняться.
Ответственное лидерство, которого человечество заслуживает.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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