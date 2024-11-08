Гениальный план Трампа

Трамп для США и мира новых проблем и так наделает в попытке простого решения уже накопившихся.

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Война в Украине и Трамп / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

План Трампа заморозить войну и вступление Украины в НАТО на 20 лет - гениальный в своей простоте.

Во-первых, он непременно сработает. Ну или нет.

Во-вторых, проблема будет переложена на следующие поколения украинских, российских, европейских и - что главное - американских политиков. Это очень удобно.

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Потому что Трамп для США и мира новых проблем и так наделает в попытке простого решения уже накопившихся.

Поэтому миру и американцам и так будет чем заняться.

Ответственное лидерство, которого человечество заслуживает.

Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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