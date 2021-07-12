Генетический алкоголизм и слабоумие – в этом вся суть России

Вся глубина, вся душа России заключена в двух словах / УНИАН

Если ехать по М-10 - Москва-Питер - то невооруженным глазом можно заметить, как все величие России очерчивается ровно по фарватеру Волги. Движение времени назад по тайм-лайну строго градировано.

Москва - двадцать первый век. Тверь - еще туда-сюда, вторая половина двадцатого. Все, что за Волгой - уже середина девятнадцатого.

А двадцать километров от трассы вправо-влево в любом направлении - все, уже совсем безвременье. Неопределенная дата. Там никогда ничего не менялось. И не меняется. И не изменится. Вообще.

Вышний Волочёк строго по градации застрял в девятнадцатом. Одно из моих любимых мест в России. Здесь я прямо физически чувствую - черт, проклятые физики оказались правы. Провалы во времени существуют. Параллельные измерения есть. И одна из червоточин ведет почему-то не к технологическим чудесам высокоразвитых цивилизаций соседней галактики, а в Вышний Волочек.

Черная дыра найдена.

Реклама

Каждый раз, проезжая этот город, я испытываю странные чувства. От слова: "Ну вся ж таблица Менделеева, ну золота хоть ложкой жуй, ну два океана, пятнадцать морей, Сибирь и Черноземье, алмазы и никель, алюминий и бивни мамонта, ну самое большое пресное озеро планеты, ну нефть же по сто пятьдесят баксов, ну как же так можно-то!!!".

Мест, депрессивней Вышнего Волочка, я знаю только два. Это деревня Трегубово ста километрами далее (вот там реально жопная жопа) и город Чусовой Пермской волости, где вообще непонятно зачем рождаться.

Проклятые Эйнштейн, Гейзенберг и Митио Каку явно что-то намудрили со своими искривлениями пространства. Не в ту сторону-то криванули, ребят!

Читайте такжеКак разведенный диктатор-отравитель собирается защищать "традиционные ценности"Олимпиада, Крымнаш, единственая страна способная в радиоактивный пепел, Сирия, бандерыдоскакались, энергомост, пятая колонна, Ротенберги, Платон. Абама-ЧМО.

Вышний Волочёк. Центральная площадь. Была где-то фотография этого же места с этими же бабульками без возраста в этих же синих плащах без времени, ждущих этот же автобус зимой - так там совсем тоска смертная, ею можно статью в Википедии "Безнадега" иллюстрировать. Да не нашел. Если кто встретит, поделитесь.

Двести верст от Москвы. Сверхдержава.

Москва - Вышний Волочек - Санкт-Петербург.

...А хорошие я тексты писал, а? Шесть лет назад. В две тысячи пятнадцатом. Когда еще не был таким злым. Когда еще думал про эту страну, все хотел её исправить, нормальной сделать.

Сейчас-то, конечно, уже...

А, вообще, для меня вся суть, вся глубина, вся душа России, этой необъятной страны с лесами, полями, тайгой и пашнями, двумя океанами и тринадцатью морями, золотом, нефтью, газом, алмазами и Вышним Волочком заключена в двух словах.

Кыштымский карлик.

Помните такого? Кто не помнит или не застал - загуглите.

Найти на помойке высохший трупик семимесячного эмбриона, завернуть его в простынку, и двадцать лет носиться с ним, как с инопланетянином, погибшим при крушении НЛО, снимать фильмы, расследования, создать культ и церковь, и поклоняться, как божеству - в этом и есть вся суть России.

Генетический алкоголизм и слабоумие.

Вот и вся загадочная русская душа.