УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Генетический алкоголизм и слабоумие – в этом вся суть России

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

12 июля 2021, 07:45

Москва - двадцать первый век. Тверь - еще туда-сюда, вторая половина двадцатого. Все, что за Волгой - уже середина девятнадцатого.

Россия,флаг
Вся глубина, вся душа России заключена в двух словах / УНИАН

Если ехать по М-10 - Москва-Питер - то невооруженным глазом можно заметить, как все величие России очерчивается ровно по фарватеру Волги. Движение времени назад по тайм-лайну строго градировано.

Москва - двадцать первый век. Тверь - еще туда-сюда, вторая половина двадцатого. Все, что за Волгой - уже середина девятнадцатого.

А двадцать километров от трассы вправо-влево в любом направлении - все, уже совсем безвременье. Неопределенная дата. Там никогда ничего не менялось. И не меняется. И не изменится. Вообще.

Вышний Волочёк строго по градации застрял в девятнадцатом. Одно из моих любимых мест в России. Здесь я прямо физически чувствую - черт, проклятые физики оказались правы. Провалы во времени существуют. Параллельные измерения есть. И одна из червоточин ведет почему-то не к технологическим чудесам высокоразвитых цивилизаций соседней галактики, а в Вышний Волочек.

Черная дыра найдена.

Реклама

Каждый раз, проезжая этот город, я испытываю странные чувства. От слова: "Ну вся ж таблица Менделеева, ну золота хоть ложкой жуй, ну два океана, пятнадцать морей, Сибирь и Черноземье, алмазы и никель, алюминий и бивни мамонта, ну самое большое пресное озеро планеты, ну нефть же по сто пятьдесят баксов, ну как же так можно-то!!!".

Мест, депрессивней Вышнего Волочка, я знаю только два. Это деревня Трегубово ста километрами далее (вот там реально жопная жопа) и город Чусовой Пермской волости, где вообще непонятно зачем рождаться.

Проклятые Эйнштейн, Гейзенберг и Митио Каку явно что-то намудрили со своими искривлениями пространства. Не в ту сторону-то криванули, ребят!

Читайте такжеКак разведенный диктатор-отравитель собирается защищать "традиционные ценности"Олимпиада, Крымнаш, единственая страна способная в радиоактивный пепел, Сирия, бандерыдоскакались, энергомост, пятая колонна, Ротенберги, Платон. Абама-ЧМО.

Вышний Волочёк. Центральная площадь. Была где-то фотография этого же места с этими же бабульками без возраста в этих же синих плащах без времени, ждущих этот же автобус зимой - так там совсем тоска смертная, ею можно статью в Википедии "Безнадега" иллюстрировать. Да не нашел. Если кто встретит, поделитесь.

Двести верст от Москвы. Сверхдержава.

Москва - Вышний Волочек - Санкт-Петербург.

...А хорошие я тексты писал, а? Шесть лет назад. В две тысячи пятнадцатом. Когда еще не был таким злым. Когда еще думал про эту страну, все хотел её исправить, нормальной сделать.

Сейчас-то, конечно, уже...

А, вообще, для меня вся суть, вся глубина, вся душа России, этой необъятной страны с лесами, полями, тайгой и пашнями, двумя океанами и тринадцатью морями, золотом, нефтью, газом, алмазами и Вышним Волочком заключена в двух словах.

Кыштымский карлик.

Помните такого? Кто не помнит или не застал - загуглите.

Найти на помойке высохший трупик семимесячного эмбриона, завернуть его в простынку, и двадцать лет носиться с ним, как с инопланетянином, погибшим при крушении НЛО, снимать фильмы, расследования, создать культ и церковь, и поклоняться, как божеству - в этом и есть вся суть России.

Генетический алкоголизм и слабоумие.

Вот и вся загадочная русская душа.

Аркадий Бабченко Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Жена Артура Пирожкова в откровенном бикини поразила стройной фигуройЖена Артура Пирожкова в откровенном бикини поразила стройной фигурой Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и ПавлаПриметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла "Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке Россиянам надо еще больше врать об УкраинеРоссиянам надо еще больше врать об Украине 5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет

Последние новости

08:58

Комаровский предупредил о связи питания с онкологией и назвал главные риски

08:22

Минимум больных с начала 2021 года: коронавирус в Украине установил новый рекорд

08:17

"Готовьте ведра": Украину накроют мощные ливни с градом и шквалами - синоптик Видео

07:57

"Самая ужасная за все годы": украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на Олимпиаде-2020 Фото

07:55

Слезятся глаза: зевота и другие более серьезные причины Видео

Реклама
07:54

Третья доза COVID-вакцины: в США оценили необходимость укола-усилителя Видео

07:45

Генетический алкоголизм и слабоумие – в этом вся суть России мнение

07:10

Астролог назвал топ-3 самых умных знака Зодиака Видео

07:09

В Днепре умер 2-летний мальчик, которого зверски изрезал ножом отчим Видео

06:40

Зеленский в Германии провел первую встречу

06:30

Почему Европа не торопится покупать больше газа у России мнение

06:02

Кардиолог поведал, сколько часов нужно спать, чтобы избежать проблем с сердцем

05:28

Встреча Зеленского с Путиным: эксперт РФ предупредил об опасности кремлевской западни Видео

05:02

День Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открытки

04:22

Летние платья, которые стыдно носить в 2021 году Видео

03:50

Обновлен рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов

03:02

Украине не светит НАТО: эксперт объяснил неизбежность провала евроатлантической кампании Киева Видео

02:16

Гороскоп на 15 июля 2021 всех знаков Зодиака: грандиозный скандал или большая любовь Видео

01:37

Какую воду лучше всего пить в жару, чтобы похудеть: советы от диетолога

01:17

Италия сенсационно выиграла Евро-2020 Фото Видео

Реклама
00:51

Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла Видео

00:19

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

11 июля, воскресенье
23:46

Синоптики рассказали, когда в Украину придет резкое похолодание Видео

22:57

Врачи назвали опасные алкогольные напитки, которые категорически нельзя пить в жару Видео

22:00

В Киев "устал" мост Патона: водопад локализировали, названа причина аварии

21:58

Кровь перед финалом Евро-2020: английские ультрас устроили погроми в Лондоне Видео

21:46

Какие вещи должны быть в каждом доме: привлекут богатство и здоровье Видео

21:32

Карпаты и Одесса под угрозой: стихия ударит мощными ливнями с градом, грозами и шквалами Видео

21:18

Били стекла и проклинали медиков: родственники умершего от коронавируса напали на больницу Запорожья Видео

21:13

Лилия Ребрик поделилась своим рецептом приготовления окрошки

20:49

"Запад перешел на сторону врага": эксперт оценил сделку США и РФ по Донбассу Видео

20:12

Названа самая опасная температура воздуха для человека Видео

19:42

Отчим перерезал горло: на Днепропетровщине в больнице умер двухлетний малыш Видео

18:52

Выяснились сроки завершения строительства Северного потока-2 Видео

18:49

Прыжок во Вселенную: британский миллиардер Брэнсон открыл эру космического туризма Видео

18:42

Украинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхать Видео

18:21

Диетологи рассказали, какой вид кофе очень опасен для здоровья

18:19

Что нельзя готовить на Петра и Павла: меню и вкусные рецепты на праздник Видео

18:03

У Путина резко отреагировали на непризнание Францией вакцины Спутник-V

17:58

Потоп на Закарпатье: мощный удар стихии превратил улицы в бушующие реки Видео

Реклама
17:45

"Я бы этого хотел": Шевченко намекнул на уход со сборной Украины ради работы в клубе Видео

17:20

Утонул на глазах матери: в Харькове 17-летний парень погиб, спасая друга

17:13

Вывозят тачками: украинские туристы на Азовском море страдают от нашествия опасных медуз Видео

16:43

Знак Зодиака Стрелец – даты, главные черты, болезни и лучшие спутники жизни

16:33

Семь самых модных женских стрижек лета 2021 Фото Видео

16:26

Каминг-аут Melovin вдохновил солистку KAZKA на смелое признание о своей ориентации Видео

16:24

Украину раскалит до предела: синоптики предупредили о рекордах аномальной жары Видео

16:17

Искали два дня: в Кременчуге обнаружили тело 8-летнего мальчика Фото Видео

16:12

Самая вкусная кабачковая икра: рецепт летней закуски на скорую руку Видео

15:16

"Это ужас": Новую почту обвинили в уничтожении посылок на 2,8 тысячи долларов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять