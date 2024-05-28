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Где Украине найти 20 батарей Patriot?

Олег Постернак
28 мая 2024, 22:44
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Первое. Попытки поиска систем ПВО в азиатских странах Ближнего Востока, даже и той же Японии, где есть 25 батарей Patriot.
Где Украине найти 20 батарей Patriot?
Украине не хватает установок Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

ПВО - это самое дорогое и высокоинтеллектуальное оружие. За годы войны в Украине заметна попытка создать комбинированную систему воздушной защиты, но пока она очень фрагментирована и несистемна.

Нам нужны батареи Patriot. Президент Зеленский говорит, что 7 минимум, военные эксперты - около 20.

Раздувание кампании угрозы со стороны РФ, страх Третьей мировой и ядерной войны создал мощный запрос на оборонный эгоизм для каждой европейской страны. Поэтому многие европейские политики аргументируют это просто: нам самим нужно! Поэтому немецкая инициатива по закупке ПВО для Украины буксует.

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Каким может быть выход из ситуации.

Первое. Попытки поиска систем ПВО в азиатских странах Ближнего Востока, даже и той же Японии, где есть 25 батарей Patriot. Очень перспективным является Саудовская Аравия, которая сейчас движется в сторону оборонного пакта с США, у нее 25 батарей Patriot. При определенных обстоятельствах вариант - нейтральная Швейцария, у которой 5 систем Patriot. Главное - выстроить качественные политические отношения с этими странами.

Второе. Блокада авиации, уничтожение аэродромной инфраструктуры врага и авиапарка, предприятий, производящих ракеты и КАБы. Для этого нужно разрешение в том числе на использование западного дальнобойного оружия для ударов по признанной территории РФ.

Третье. Пробовать делать собственные системы ПВО. Да, это очень дорогой и сложный технический процесс. Тот же Тайвань разрабатывает ЗРК Tien Kung и Sky Bow, которые частично базируются на технологиях, полученных от США по Patriot. Нам до Тайваня очень далеко, однако начинать надо.

Еще в марте 2024 года было сообщено, что Украина начала производить системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, подобные американской системе HIMARS. Министр Камышин говорил об украинских дальнобойных ракетах дальностью 600 км, очень хотелось бы увидеть их работу.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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ЗРК Patriot
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