Где пропали российские ракеты "Калибр"

Напомню, за вторую половину марта 2024 РОВ применили по Украине 133 ракеты Х-101/555/55 или потенциал производства двух месяцев.

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Ракета Калибр / Коллаж Главред, фото: МО РФ, Википедия

По КРМБ "Калибр"...

С 25 сентября 2023 года российские войска не применяли массово КРМБ "Калибр". Именно 25.09.2023 был нанесён последний, ограниченным БК, ракетный удар РОВ по Одесской области в количестве 12 ракет из которых 11 были сбиты.

После этого, очень... очень редко наносились удары в минимальной компоненте 3-4 ракеты.

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Однако это не повод расслабляться, поскольку данный провал по нанесению ударов данной компонентой не говорит о том, что они у них закончились или отсутствует производство. Как-раз наоборот.

Как отметил намедни глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, ракет "Калибр" у РОВ больше чем Х-101/555/55. И это абсолютная правда. Вот только глава ГУР МО Украины не назвал количество.

Но, это не сложно. В среднем, ВПК россии способен выдавать 1-1,5 ракеты "Калибр" в сутки, в полной, боеспособной сборке.

С 25 сентября 2023 по 25 марта 2024 у россиян накопление КРМБ "Калибр", только за счёт производственных мощностей, может составлять более 300 единиц. Те есть, с учётом применения Х-101/555, морских КРМБ "Калибр" в резерве больше, чем крылатых авиационных.

Напомню, за вторую половину марта 2024 РОВ применили по Украине 133 ракеты Х-101/555/55 или потенциал производства двух месяцев.

С другой стороны, причин неприменения КРМБ "Калибр", которых больше чем Х-101/555/55 - несколько.

Во-первых, после бегства Черноморской флотилии в Новороссийск, из Севастополя, на новом месте базирования до сих пор не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения КРМБ "Калибр".

В настоящее время продолжается активный вывоз КРМБ "Калибр" с 3413 ракетно-технической базы, в Сухарной Балке, на материк, в 1061-й арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Натухаевскую, Краснодарского края. Причём командование РОВ всячески форсирует процесс обустройства всей необходимой инфраструктуры и логистики.

Во-вторых, отмечается износ пусковых на носителях КРМБ "Калибр". Частое применение этих ракет показало, что качество пусковых не обеспечивает надёжность при настолько интенсивном применении ракет. Особенно ресурс был изношен в 2022-первой половине 2023 годов.

Не удивительно то, неоднократно бросались в глаза нечётные пуски, хотя пусковых чётное количество. Например, когда регулярно с ДЭПЛ "Варшавянка", с 4хПУ запускалось по 3 ракеты. Одна из секций не заряжалась из-за износа и рисков ЧП.

Так же, сами корабли, от частых стартовых импульсов получили ряд внутренних повреждений корпусов, которые так же влияют на остойчивость.

А потому, не удивлюсь, если увижу, как РОВ внутренними водами россии пытается переправить в Чёрное море носители КРМБ "Калибр" с других флотов, а эти отправить на ремонт.

К практике ударов "калибрами" РОВ через какое-то время, всё же, вернутся, особенно с учёном уменьшения накопленного запаса Х-101/555 и ускоренного обустройства инфраструктуры в районе Новороссийска.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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