Где нужно брать деньги на войну Украине

Если кто-то не знает, то после Первой мировой Германию обязали выплачивать гигантские репарации.

https://opinions.glavred.info/gde-nuzhno-brat-dengi-na-voynu-ukraine-10558457.html Ссылка скопирована

Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Знаю, что мало кто интересовался экономикой мировых войн и не знает какими могут быть причудливыми правительства, чтобы найти деньги на войну. Поэтому давайте расскажу короткую историю как немцы создавали свою военную машину.

Если кто-то не знает, то после Первой мировой Германию обязали выплачивать гигантские репарации. И выплаты которых привели к гиперинфляции. Потом как-то удалось утихомирить инфляцию, но репарации постоянно вытягивали твердую валюту из страны. Еще позже была Великая депрессия, которая нанесла еще один мощный удар по экономике. Когда к власти пришел Гитлер, то он вообще отказался возвращать долги и что фактически закрыло все источники финансирования. Поэтому денег у них точно не было.

видео дня

Что придумали немцы?

В то время как твердолоба часть видела решение проблемы в ограблении евреев, то более умные начали создавать различные схемы.

Например, одной из схем были так называемые Мефо-векселя. Эта схема была названа в честь компании MEFO GmbH - Metallurgische Forschungsgesellschaft. Это была подставная компания, которая была создана, чтобы рассчитываться с производителями оружия. Только платежным средством выступали не реальные деньги, а векселя. Также эти векселя Mefo имели годовую процентную ставку 4%, что было выше, чем у других торговых векселей того времени. При необходимости, в любой момент Рейхсбанк мог приобрести эти векселя с небольшим дисконтом и дать компании наличные деньги. В реальности же именно из-за дополнительной доходности эти векселя превратились в эквивалент денег, которыми компании рассчитывались между собой за поставки сырья, запчастей и оказание услуг. И по состоянию на 1938 было общая стоимость векселей выросла до 12 млрд марок. Для сравнения, в то же время общая стоимость выпущенных гособлигаций составляла 19 млрд марок.

А наша проблема, что мозг в этом направлении не работает вообще...

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред