США не диктуют Украине, какие именно условия должны быть включены в мирное соглашение.

https://opinions.glavred.info/garantii-bezopasnosti-ssha-chto-trebuyut-ot-ukrainy-10736135.html Ссылка скопирована

Зеленский и Трамп / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

США сообщили Украине, что для получения американских гарантий безопасности ей необходимо подписать мирное соглашение с Россией, пишет Reuters.

Накануне Financial Times сообщила, что администрация Трампа дала понять Украине: американские гарантии безопасности зависят от согласия Киева на мирную сделку, которая, вероятно, будет предусматривать передачу России неоккупированной части Донбасса.

Вместе с тем источник, общавшийся с Reuters, подчеркнул, что США не диктуют Украине, какие именно условия должны быть включены в мирное соглашение, и что утверждения о попытках Вашингтона силой навязать Киеву территориальные уступки России являются неправдивыми.

видео дня

Однако в Кремле настаивают, что территориальный вопрос "остаётся фундаментальным для любого соглашения о прекращении боевых действий". Администрация США прямо не навязывает Киеву частичную капитуляцию, но фактически позволяет это делать Путину, в том числе, террористическими методами.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред