Фюрер гуляет: 50% бюджета РФ - на войну

В 2025 году почти 42% бюджета страны будут вбуханы в геноцид и убийства.

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Кремлевским вовой движет его шизофренический азарт / скриншот

Да, путин очень тупой, но именно тем он и "любезен народу", который тоже, не блещет интеллектом. В очередной раз и опять "по-большому" упырь ограбил страну, определив траты на свою "прелесть", на бессмысленную войну в Украине.

Фюрер гуляет! И ни в чем себе не отказывает. В 2025 году почти 42% бюджета страны будут вбуханы в геноцид и убийства. За 160 миллиардов долларов будут "приобретены" развалины еще десяти поселков, которые чуть позже все равно придется оставить, так как мир никогда не признает "новых границ РФ".

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Впрочем, астрономические суммы, которые упырь выписал на свою любимую забаву позволят ему замогилить еще несколько сотен тысяч русских дураков, развести новую грязь, разруху и полностью опозориться.

С учетом "секретных" статей, это будет примерно 50%, если не больше. Кремлевским вовой движет его шизофренический азарт, и ему плевать на то, что за 2025 год он полностью подорвет РФ без надежды на восстановление.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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