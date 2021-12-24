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Фундамента нет: что не так с инициативой воинского учета женщин

Георгий Учайкин

Председатель наблюдательного совета ВОО "Украинская ассоциация владельцев оружия"

24 декабря 2021, 13:00

Организовать этот процесс будет не просто, ведь речь идет о миллионах женщин - на практике на это может потребоваться несколько лет.

воинский учет
Женщин в Украине хотят поставить на воинский учет в военкоматах / Фото: glavnoe.ua, poltava.to

Судя по тому, как развиваются события в направлении всего, что касается безопасности человека и страны, можно сказать, что любые действия здесь антинародные. Когда я услышал новость о воинский учет для женщин, то захотелось грязно выругаться, потому что эта инициатива оторвана от всего, что на самом деле происходит в Украине в направлении безопасности человека и страны.

По факту у нас нет базового закона о праве владения оружием, закона о территориальной обороне в том виде, каким бы он должен был быть, у нас тоже нет, а идет лишь дискуссия о развитии направления национального сопротивления.

Кстати, на учениях территориальной обороны, которые подчиняются министерству обороны, часто тренируются на макетах автоматов Калашникова (и это, на секундочку, на восьмом году войны).

30 лет назад коммунисты остались у власти в Украине, еще не понимали значения территориальной обороны, но сейчас, после стольких лет войны никто ничего не делает, хотя за эти годы можно было бы сделать ту же территориальную оборону, в которой нашлось бы достойное место для женщин. Как, например, это работает в Эстонии - лишь в одном подразделении Кайтселийт, которое интегрировано в систему обороны государства, задействованы около 10 тысяч женщин, преимущественно в связи, медицине, логистике и в боевых подразделениях.

То есть построена система, а в Украине даже мужчины не все на учете стоят. И вместо этого, чтобы наладить этот процесс, взялись ставить на учет женщин, причем еще и ввели штрафы для руководителей предприятий, где эти женщины работают.

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Поэтому здесь непонятно - этот указ больше о штрафах или об укреплении обороноспособности. Если говорить об укреплении обороноспособности, то в такое время было бы неплохо, чтобы все были военнообязанными, но в определенном объеме - для мужчин больше нагрузки, для женщин - меньше. Но фундамента для этого нет, потому что как можно строить пятый этаж без предыдущих четырех?

Говорить о том, что происходит подготовка к более масштабной интервенции ВС РФ нельзя, ведь российский бизнес в Украине процветает. Поэтому это больше похоже на какой-то медийный повод, чтобы отвлечь внимание общества от других насущных проблем.

К тому же, организовать этот процесс не так и просто. Ведь речь здесь идет не о 10 тысячах, а о миллионах женщин, ведь под действие приказа попадают подавляющее большинство женского населения Украины. А как в условиях текущего состояния карантинных ограничений это провести - непонятно, не говоря уже о том, что на практике на это может потребоваться несколько лет.

Читайте такжеПо примеру Израиля: почему в Украине женщин ставят на воинский учетСоответственно, сначала в Украине стоило бы создать концепцию территориальной обороны, потому что здесь речь идет, в первую очередь, о защите жизненного пространства для детей и внуков, где бы они могли строить свое будущее. То есть национальное сопротивление должно быть таким, чтобы к Украине, как к улью с пчелами, лишний раз боялись подойти. Но последовательности движений в этом направлении не видно.

Что выйдет из этой инициативы - пока неизвестно, но к войне с Россией готовятся те, кто имеет на это возможность - за свой счет покупают оружие, проводят слаживание, но этого все равно недостаточно без поддержки государства.

Ведь все это - капля в том океане работы, которую еще надо выполнить.

Георгий Учайкин, председатель наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия", специально для Главреда

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военкоматы война на Донбассе Учайкин новости Украины
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