Франкенштейны из Кремля: как с помощью биолабораторий Путин расчеловечивает США

Франкенштейны из Кремля вывели нужную им породу биороботов из людей, или существ, очень похожих на людей / Коллаж фото Reuters

24 мая Шойгу вслед за Путиным вновь назвал причиной нападения на Украину некие биолаборатории США, где по его уверениям американцы разрабатывают биооружие, чтобы уничтожить человечество.

В том, что это правда, верят и не сомневаются около 80% россиян. Секретные биолаборатории США не только в Украине, но также в Грузии, Китае, Казахстане, Киргизстане и ещё в десятках государств – это уже обязательный символ веры для "русского мира". Это одна из его священных химер, но чем она ему дорога и зачем нужна?

Истории спецоперации с секретными лабораториями США по всему миру как минимум 15 лет. Путин, поздравляя ОДКБ с 30-летием, мог бы поздравить с этим "квадратным" юбилеем и всю чекистско-пропагандистскую рать.

Но почему в этот очевидный бред верит 100 млн. россиян, вызывает вопрос. Самому Кремлю пришлось сочинить этот фейк, поскольку он не может позволить себе называть американцев фашистами-нацистами. Это даже Сталин себе не позволял. Назвать Броз Тито и югославских коммунистов фашистами мог, американцев – нет. Хрущёв и Брежнев тоже не могли, и Путин не может.

Кремль не может даже обозвать США и страны ЕС буржуями или империалистами, только западными партнёрами, как и Великобританию, вышедшую из ЕС. Даже немцев не может назвать неонацистами, несмотря на то, что советская пропаганда писала ХДС/ХСС почти с неизменной добавкой – "неонацисты", подобно тому, как в РФ обязательно пишут "ИГИЛ, запрещённая в России организация". Действительно, неудобно писать, что Путин жал руку Меркель, лидеру неонацистской ХДС/ХСС, а она его угощала пивом.

Кремлю нужно расчеловечить американцев и европейцев, но он не может сделать это при помощи слов "фашисты", "нацисты", "империалисты" или "капиталисты". Басурманами их тоже не назовёшь. Поэтому Кремль запустил 15 лет назад фейк о тайных биолабораториях США по всему миру, где американцы разводят вирусы, чтобы уничтожить человечество.

Но почему-то США размещают их исключительно в постсоветских странах, территорию которых хочет захватить РФ. При всех достижениях генной инженерии в США американцы почему-то норовят размещать лаборатории в Грузии, Киргизстане, Казахстане и Украине, а не в Африке или малонаселённой Австралии.

При этом в США долго думали над тем, давать Украине джавелины или нет, опасаясь, что они попадут в руки спецслужб РФ, но секретные лаборатории по производству биооружия без долгих размышлений разместили по адресам санитарно-эпидемиологических служб почти в каждом украинском городе. В Кремле даже не стали для правдоподобия придумывать адреса для таких тайных лабораторий США, а указали адреса городских санэпидемстанций, взяв их из интернет-справочников.

Читайте такжеМосква в отчаянии, или Почему Россия хочет застолбить оккупированные территории в УкраинеПрокол получился и с Китаем в 2020 г., когда российская индустрия пропаганды получила правительственный заказ на лучший рассказ о том, как коронивирус в Ухане сбежал или был специально выпущен из тайной биолаборатории США. Рассказы стали появляться в СМИ, но вскоре пришла команда "Отставить". До кремлёвского начальства в процессе дошло, что как-то плохо получается, только собрались в который раз тесно дружить с Китаем, а, оказывается, он вместе с США страшные вирусы создаёт. Китайцы могут обидеться, да и обыватели в РФ не поймут всю глубину замысла начальства. Поэтому Китай из списка убрали, но операцию с биолабораториями не отменили и приказали переместить их из Грузии в Украину.

Это уже симптоматично - если российские СМИ активно пишут о тайных биолабораториях США в какой-нибудь стране, то ей следует готовиться к отражению российского нашествия.

В Киргизстане после вторжения в Украину 24 февраля сделали правильный вывод и в апреле закрыли проект строительства на своей территории российской биолаборатории, которую от террористов и американцев обязательно охраняла бы бригада российских десантников и два дивизиона "Искандеров".

Кремлю секретные биолаборатории США нужны для расчеловечивания американцев в умах россиян, подобно тому, как для расчеловечивания украинцев ему были нужны сначала фашисты-бандеровцы, а затем нацисты, когда прокол с "бандеровцами" стал слишком всем очевиден.

Неудачи не смущают Кремль. Он, подобно доктору Виктору Франкенштейну, продолжает на одной шестой части суши свои опыты по "инженерии человеческих душ", как определяла такие занятия советская пропаганда.

Между литературным Франкенштейном и кремлёвскими франкенштейнами три существенных отличия. Первый из научного интереса стремился из костей, кожи и мускул со скотобоен и моргов сшить нитками человекообразное существо и сделать из него человека. Основной инструмент вторых – индустрия пропаганды, материал – готовые люди, цель – отнюдь не научный интерес, а производство зомби-биороботов и не в единичных, а в промышленных масштабах для завоевания всей планеты.

Вполне очевидно, что кремлёвские франкенштейны намного успешнее в своих опытах, чем литературный доктор Франкенштейн. Самое наглядное подтверждение этому даже не статистика поддержки войны с Украиной, которую демонстрируют россияне в соцопросах. Гораздо убедительней комментарии и аргументы, которыми они сопровождают свои ответы.

Читайте такжеКаждый россиянин – Путин: почему эта война с Россией не последняяРазговоры солдат-оккупантов с родственниками и друзьями в РФ, в которых они говорят, что ощущают себя в Украине богами, которым можно всё, и хвастают своими "подвигами", не оставляют сомнений – франкенштейны из Кремля вывели нужную им породу биороботов из людей, или существ, очень похожих на людей. Эти существа убивают, грабят и насилуют по своему внутреннему влечению, что называется, на совесть, а не из-за боязни начальства. Те почти 60 тыс. посылок, которые они отправили с награбленным в Украине домой в Россию, – это их личная инициатива, а не указания начальства.

Генетики не только США, но и многих других стран, заняты улучшением сортов растений и другими опытами в своих лабораториях. Вопрос: допустимы ли опыты с геном человека для них всё ещё дискуссионный и во многих странах они запрещены или ограничены.

В РФ вся её территория - сплошной полигон по созданию монстров Франкенштейна и без генетики, у которой со времён Сталина репутация продажной девки империализма. "Добрым русским людям" не по пути с такой.

У них есть такая волшебная палочка, как индустрия пропаганды и ещё некоторые инструменты, известные как "сталинские репрессии". Излюбленное занятие года как и многих образованных россиян – спрашивать друг у друга и у аудитории: это уже репрессии или ещё нет? Если задаются таким вопросом, то качество и количество репрессий явно существенно отстаёт по этим показателям от пропаганды.

Те, кто полагают, достаточно разоблачать пропаганду рашизма или отключить телевизор россиянам и болезнь пройдёт, как прошла болезнь коммунизмом, упускают из виду, что россиянам нравится идеология "русского мира". Идеология коммунизма была привнесена на Россию из вне и обещала когда-нибудь построить такое общество, когда у всех всё будет и в изобилии. Рашизм, в отличие от неё, ничего такого не обещает, зато даёт членам "русского мира" возможность ежедневно ощущать себя сверхлюдьми, причём без ссылок на Ницше или другой научный авторитет. Можно даже на путина и патриарха не ссылаться. Русские они по факту своего рождения уже существа совершенные и им должен принадлежать мир. Они его повелители.

Этим идеология "русского мира" роднее, понятней и удобней жителям РФ, чем коммунизм от немецкого еврея Маркса, где требовалось изучать труды классиков, съездов и расти над собой. В рашизме всё проще. Ничего учить, кроме российского языка, не требуется, и расти над собой каждый месяц не надо. Освоил этот язык на бытовом уровне, и ты принят в члены "русского мира" и почти бог. Особенно, когда в руках "калаш", выданный тебе государством. Мао Цзэдун был не точен, когда написал: "Винтовка рождает власть". Власть рождают винтовки, организованные в отряд, а винтовка у каждого – это "Дикий Запад" США.

Читайте такжеРоссия готова поджигать Европу: как отказ Украины капитулировать испортил серьезным людям планыУдобную религию придумали в Кремле, особенно для лиц ленивых и ограниченных. Не только исконная и скрепная, но и не требует книг для своего изложения. Поэтому и проблемы со списком скреп. Даже в конституцию РФ внести их не удалось. Нельзя же написать в ней, что Украины, Беларуси и Молдовы не существует, а потом вносить поправки, что и Польши с Литвой тоже не существует, а США – это глобальное недоразумение. В этом аспекте рашизм ближе к примитивным религиям, чем к идеологии. Поэтому и такой сильный упор на русское православие и заветы предков, о которых ничего не известно.

Очень удобная религия не только для франкенштейнов из Кремля, но и для большинства жителей РФ. Официальных идеологов нет, священных текстов тоже нет, и единственными публичными служителями культа "русского мира" оказались только ведущие телепередач, задача которых указывать адептам в какую сторону сейчас даёт крен кремлёвский корабль. Это требует постоянного охвата масштабной аудитории, а справиться с такой задачей может только настоящая индустрия пропаганды. Одним Путиным её не заменишь, даже если придать ему в помощь Медведева и патриарха РПЦ.

Индустрия пропаганды – это единственная отрасль в РФ, которой санкции действительно идут на пользу, несмотря на сужение её аудитории, гонораров и площадок для вещания. Она питается ими. Но она как змея, заглотившая свой хвост, которая им подавится или умрёт ещё до этого от избытка собственной слюны и яда. Чем больше барахтается и шипит с хвостом в пасти, тем ближе её смерть. Индустрия пропаганды рашизма – это самоуничтожающаяся система, если загнать её в угол.

С населением РФ она соотносится, как курица с яйцом в старой притче, нельзя однозначно сказать, кто кого родил. Похоже, они так и умрут вместе. Помочь этому можно, осудив, пока заочно, пропагандистов рашизма на разборку руин и минных поле в Украине, оставленных армией РФ. Это плоды их работы им и убирать. Удобно, что большинство пропагандистов рашизма персонажи публичные – это облегчает задачу.