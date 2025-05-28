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FPV на оптоволокне: мы пропустили момент технологического рывка

Георгий Тука
28 мая 2025, 09:13
192
Хочу поделиться с вами двумя случаями, когда я глубоко ошибался в своих оценках.
FPV
FPV / фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ничего плохого в признании собственных ошибок я не вижу. Наоборот, считаю это силой.

Итак, случай первый.

В самом начале полномасштабного вторжения двое моих друзей присоединились к команде по разработке надводных дронов.

видео дня

Я слушал их рассказы, смотрел видео экзаменов и все время, с саркастической улыбкой, их упрекал:

- Вы бы лучше каким-то реальным делом занялись! Вы же - лучшие дроноводы с 2014 года! Ну что этой детской фантазией играете?!

Сегодня, снимая шляпу, благодарю всех причастных к реализации этого фантастического проекта!

Случай второй.

В свое время, от бойцов я услышал рассказ о том, что орки начали использовать FPV с управлением не по радио-сигналу, а по оптоволокну.

- Хватит, ребята, сказки рассказывать. Ну, может, на 50-100 метров оно и полетит. Ладно, может на 500 метров! Но не больше. Что это за расстояние - 500 метров? Это все ерунда.

Сейчас поступают сообщения об использовании FPV на оптоволокне на расстоянии до 40 км...

Судя по всему, мы пропустили этот момент технологического рывка, хотя вопросом построения защищенного канала управления дронами занимались многие специалисты. Может, пропустили не мы, а непосредственно те начальники, которые принимают конечные решения... Слава Богу, я отвечаю только сам за себя.

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Кто такой Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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