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Единственный вариант: что позволит развалить Россию

Роман Свитан
13 июля 2025, 09:09
137
Как только прекратится поток инвестиций из Москвы в республики, республики сразу уйдут в свободное плавание.
Владимир Путин
Российский народ поддерживает политику Путина, считает Свитан / Скриншот YouTube

Россиян ничто не выведет на улицы. И бунтов не будет в российской армии, она просто не способна на них. Выплеск Пригожина был в большей мере связан с экономическими вопросами, а точнее с его взаимоотношениями с министерством обороны РФ и финансовыми потоками. Это не был выпад против системы как таковой или против коррупции в российском минобороны. Просто сначала Пригожин был встроен в эту систему, а потом его оттуда, скажем мягко, "попросили". Основная проблема в том, что это не был внутренний общероссийский протест.

В России не может быть общего протеста.

Во-первых, РФ соткана из десятков народностей и народов. И если где-то гибнут русские, но при этом якуты, башкиры или татары не имеют отношения к войне, им все равно, пускай себе гибнут. Ведь если на линии боевого соприкосновения пережгут всех русских, татары, якуты и прочие только руки будут потирать.

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Во-вторых, российский народ поддерживает политику Путина, направленную на расширение империи, россияне отнюдь не против этого. Каждый не против по своим причинам. Порой все решает меркантильный вопрос – получение субсидий от центра, ведь большинство республик субсидируются Москвой. Там, пожалуй, только Татарстан работает как донор российского бюджета и вся российская нефтянка. Кстати, Татарстан в основном за счет нефтянки и субсидирует бюджет, потому что тот же нефтепровод "Дружба" начинается в Татарстане. К слову, и руководитель российского центробанка Набиуллина – татарка.

В-третьих, внутренний протест против войны на данный момент в России полностью исключен еще и потому, что эта война может привести к созданию независимых республик, как это было при распаде Советского Союза после войны в Афганистане. После войны в Афганистане и после провала практически по всем фронтам СССР распался и дал возможность республикам стать независимыми государствами. Точно такой же процесс ждет Россию, его нужно только подтолкнуть. И большинство федеративного народа за то, чтобы война в Украине привела к развалу российской империи. Естественно, ведь гибнут русские, российская империя разваливается – и Татарстан получает независимость. Это меркантильный интерес в чистом виде.

Единственный механизм, позволяющий развалить Россию – не дать возможности Москве получать нефтедоллары, чтобы через них содержать республики. Как только прекратится поток инвестиций из Москвы в республики, республики сразу уйдут в свободное плавание. Для них тогда не будет смысла ориентироваться на Москву.

Роман Свитан, специально для Гларведа

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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