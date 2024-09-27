Финиш избирательной кампании в США: начался пожар в чумном бараке

Видимо стоит напомнить.
Финиш избирательной кампании в США. Это период эскалации. Это пожар в чумном бараке. Градус риторики будет запредельный. Происходить будут всякие шизофренические вещи.
Последнее, что нужно делать – это принимать близко к сердцу.
Участники гонки говорят то, что, по их мнению, мобилизует электорат в нужный момент. Как они будут действовать потом – это другая история.
Что касается участия России: я остаюсь при своём мнении. Ставка Путина – это не Трамп, это раскол в американском обществе.
Путин явно подыграл Харрис и Байдену с обменом, потому что Трамп тогда выглядел фаворитом. Шансы уравнялись, всё очень близко. Задача Кремля – углублять раскол при равенстве поддержки. Подогревать крайности, ссорить. Чтобы обе стороны верили в свою победу и не были готовы принять поражение.
У Украины может быть только одна сильная позиция – демонстрировать адекватность. Причём не для США, а для Европы. Потому что им при любом раскладе жить рядом с нами и с россиянами.
Оценивать результаты визита – преждевременно.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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