Финальная битва за Донбасс?

Во всей этой чехарде между Трампом и Путиным, мы не заметили важное: Путин таки озвучил пункт своей остановки. Тезис отдайте нам Донбасс и мы остановимся, означает, что он действительно планирует остановиться, когда возьмет Донбасс. Этому много причин от экономических до военных. Конечно, что остановится он только на некоторое время. Однако, взять Донбасс для него просто необходимо, без этого невозможно ему остановиться.

По всем признакам и разведданным он действительно готовит "финальную битву". Мы, правда, уже много видели этих финальных битв, масштабных летних наступлений и все завершалось мелкими продвижениями. Но на этот раз скорее всего так не будет. У оккупантов есть, как минимум, два доказательства почему им все может удаться. Первый - у них начали удаваться глубокие прорывы. Так мы контратакуем, блокируем, отбиваем, но все чаще они беспрепятственно пробегают километры. Второе - им таки удается пробить наше ПВО. Попадание в Кабмин - это сигнал, что в принципе все объекты становятся им доступны.

Так что для окончательной битвы им всего-навсего надо удвоить или утроить свои усилия. Увеличить кратно "мясо", которое пробегает наши порядки, и нарастить кратно шахеты и ракеты. По второму пункту - все это могут почувствовать раз в два три дня. Поэтому слово "блэкаут" в этом году имеет наибольшие шансы стать реальным. Второй пункт пока ощущают бригады на Покровском и Константиновском направлениях. Но думаю, скоро почувствуют все. Почему эта битва является финальной для путина на этом этапе? Фактически, он будет идти ва-банк, он будет бросать все, что у него есть, и после этой битвы он не сможет продолжать свои наступления еще долгое время. Потому что единственная возможность - это мобилизация, а как мы видели последние 4 года он очень боится этого шага.

Что делать? Нет, я не хочу сеять панику, но я таки хочу, чтобы всем стало страшно. Чтобы все поняли, что худшее не позади, а впереди. Я хочу, чтобы певцы снова начали творить патриотические песни, я хочу, чтобы все свободные средства шли на донаты, я хочу, чтобы все готовились к максимальной обороне и отражению финальной битвы. Я хочу, чтобы совок выгнали, и молодые талантливые командиры заняли ключевые должности. Я хочу, чтобы мы сражались как в 22 и 23 гг.

И это будет. Главное, чтобы не тогда когда орки опять до Киева дойдут.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

