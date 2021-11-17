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Филантроп или завоеватель: почему Великобритания взялась за Украину

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

17 ноября 2021, 07:20

Украина является "переходным активом", который США сбросили на Британию.

Никаких интересов в Британии в отношении Украины нет
Британия рассматривает Украину как инструмент для достижения своих целей / Reuters

Великобритания в последнее время активно взялась за Украину, по крайней мере, на уровне заявлений это очень заметно. Заявлений в поддержку нашего государства звучит масса, в частности, британский премьер-министр Борис Джонсон недавно сказал, что Западу скоро придется выбирать между зависимостью от российского газа и защитой Украины.

Впрочем, следует разобраться, с чем связана такая активность Британии, и в чем ее интерес. На самом деле таких интересов в Великобритании – три:

  • дестабилизация ситуации в Европейском Союзе, на что Британия максимально работает;
  • противостояние России, которое является традиционным для британской внешней политики, особенно последних лет;
  • создание определенных мощностей для того, чтобы заместить собой американское влияние в Европе.

Все то, что не нужно Соединенным Штатам и отпадает от них, сегодня подбирает к рукам Великобритания. Более того, она сейчас создает несколько конфигураций, в частности, трансъевропейскую ось Лондон-Анкара, на которую хочет нанизать такие страны, как Польша, Украина, Молдова и т.д.

Что касается стремления дестабилизировать ситуацию в Европе и России, Украина в этом плане является очень выгодным инструментом, именно поэтому Британия всячески использует ее. Возникает вопрос, а каким образом с помощью Украины можно дестабилизировать ситуацию в Европе. Очень просто – это можно сделать, постоянно подчеркивая необходимость принятия Украины в НАТО и ЕС. Ведь Украину не принимают в НАТО не из-за коррупции или войны, а из-за того, что рассматривают ее как фактор усиления американского или британского влияния на ситуацию внутри НАТО и Евросоюза.

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На фоне того, что сейчас происходит с Польшей и ее позициями в ЕС, Брюссель точно не захочет иметь еще одну проблему, приняв в свой состав Украину. В ЕС все понимают, что это будет еще тот "троянский конь"... Брюссель этого не может себе позволить.

Британия взялась за Украину не сейчас, а около года назад. Когда Борис Джонсон только пришел на пост премьер-министра, он стал придерживаться политики сближения с Украиной и активного вовлечения ее в сферу внешней политики Великобритании. Украина при этом рассматривается Лондоном сугубо как инструмент. Никаких интересов у Британии относительно Украины нет – проблемы индейцев шерифа не интересуют.

Следовательно, для нашей страны нет никаких выгод от того, что ею интересуется Британия. Британия никогда и никуда не приходит как филантроп – она всегда приходит как завоеватель.

На фоне активности Великобритании в отношении Украины даже Соединенные Штаты отошли на второй план. Это действительно так, потому что Британия является ближайшим партнером США в Европе. А Украина в этой ситуации является "переходным активом", который Соединенные Штаты сбросили на Британию. Именно этим объясняется то, что политика Вашингтона в отношении Украины стала более прохладной – Штаты лишь по инерции интересуются происходящим у нас.

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Формально передача Украины на баланс Британии состоялась в начале 2021 года, когда клуб послов Большой семерки в Украине возглавила посол Великобритании Мелинда Симмонс. Временная поверенная в делах США Кристина Квин сейчас фактически исчезла с радаров и перестала продуцировать какие-то инициативы, ее функции взяла на себя госпожа Симмонс.

Что это будет означать для Украины? Если американцы – супер-прагматичны, то британцы – супер-циничны в своей внешней политике. Это мы можем увидеть на примере целого ряда азиатских и африканских стран, где были интересы британцев. Можно долго говорить о том, какими будут последствия для нас, но ничего хорошего от этого Украина точно не получит.

Константин Бондаренко, руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда

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