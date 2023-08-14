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Фейки про удар по Одессе

Александр Коваленко
14 августа 2023, 12:29 обновлено 14 августа, 12:34
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На видео запечатлена работа нашей ПВО, которая сбивает российскую ракету.
Ракетный удар по Одессе
Ракетный удар по Одессе / Коллаж Главред, фото МВД

В ходе каждого ракетного удара по городам Украины россияне используют определённый пакет заготовленных методичек, на случай провальности этих ударов. Набор нарративов в этих методичках вполне стандартный и особо не пестрит некой оригинальностью.

Зачастую, они вещают о поражении важных объектов принятия решений, складов с оружием или техникой, баз с иностранными наёмники и т.д. Но как только выясняется, что поражены были гражданские объекты, жилой дом, школа или супермаркет, то сразу же включается нарратив - это не мы, это ракеты украинского ПВО падают.

В ночь на 14 августа по Одессе было запущено российскими оккупантами 8 КРМБ "Калибр" и 15 дронов-камикадзе Shahed-136. Все цели были сбиты, ряд из которых над самим городом. Это связано с тем, что целили они непосредственно по городским кварталам. Разумеется, были повреждены гражданские объекты.

видео дня

Разумеется, российские пропагандисты использовали свой нарратив - это украинские ракеты ПВО падали на дома одесситов. В действительности - нет. И для разбора этого фейка я возьму видео, опубликованное на самом токсичном канале оккупантов про Одессу - Типичная Одесса.

Если кто не знает, то его администрирование ведётся из россии, а все видео и фото они получают от своих агентов в Одессе и не только агентов, но и полезных идиотов. В свою очередь, видео, на котором ТО заявляет о падении ракеты ПВО, ярко демонстрирует работу методички "это не мы, это они!"

На видео запечатлена работа нашей ПВО, которая сбивает российскую ракету. Но ТО пишет наоборот, что это, якобы, падение ракеты ПВО. Но, разберём каждый кадр пошагово.

На скрине №1 я отметил траекторию вылета ЗУР ПВО, по направлению к предполагаемой цели, которой в последствии окажется КРМБ "Калибр".

Фейки про удар по Одессе

На скрине №2 запечатлен момент детонации боевой части ЗУР, в составе которой находятся поражающие элементы, цель которых - повреждение перехватываемой ракеты.

Фейки про удар по Одессе

Там же мы видим инверсионный след летящей ракеты, по своей траектории. То есть, выброс элементов в направлении КРМБ.

На скрине №3 запечатлено то, как поражающие элементы повредили ракету и она стала пикировать по спиралевидной траектории, что говорит о повреждении двигателя.

Фейки про удар по Одессе

В свою очередь, практически все российские площадки утверждают, что это падение ЗУР ПВО, хотя, это именно подтверждение высокой эффективности работы ПВО.

Что тут скажем - идиотизм не пропьёшь! Хотя, для распространения настолько токсичной и никчёмной пропаганды здравомыслящие люди не подходят, а потому - всё норм, дятлы на своих местах.

Отдельно хочу отметить, что сбитие ракеты - это не её исчезновение в пространстве и времени. Её части падают на землю и так же причиняют разрушения, приводят к пожарам, а взрывоопасные элементы детонируют. Этим, а так же недалёкостью паникёров, пользуются пропага**оны в своих манипуляциях.

Не позволяйте российским пропагандистам манипулировать своим мнением, сохраняйте критическое мышление.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

война в Украине Одесса Александр Коваленко
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