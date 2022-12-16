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Фатальный сюрприз для умалишенного фюрера

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

16 декабря 2022, 08:24
Чтобы быть путинистом и поддерживать агрессию против Украины, недостаточно быть только подлым или глупым.
Владимир Путин
Путину готовят фатальный сюрприз, считает Эйдман / Скриншот соцсети

Готовят фюреру сюрприз?

В СССР говорили, что коммунист-номенклатурщик не может быть одновременно умным и честным. Если он умный, то подл. Если честный, то глуп. Если же умный и честный, то функционером КПСС он быть не может.

В современной России другая ситуация.

Чтобы быть путинистом и поддерживать агрессию против Украины, недостаточно быть только подлым или глупым, нужно сочетать эти качества. Если человек подлый, но умный, он не может не понимать, что путинский режим войну с Украиной и фактически со всем свободным миром проиграет, а значит, поддерживать его невыгодно и, в перспективе, опасно. А честным, пусть даже не очень умным людям, честность не позволит поддерживать путинскую вакханалию насилия и воровства.

Только подлые дураки могут радоваться бомбёжкам и убийствам, верить в успех безумной военной авантюры, которая тащит их страну в пропасть. Среди них и Путин с Медедевым, и Суровикин с Пригожиным, и толпа Шариковых у телевизоров.

Не сомневаюсь, что большая часть российской правящей номенклатуры - отпетые мошенники. Но неужели они настолько глупы? Или всё-таки готовят фатальный сюрприз для своего умалишенного фюрера?

Источник

война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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