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Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 мая

Александр Кочетков
14 апреля 2023, 09:00
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Кроме отмененных парадов в Курске и Белгороде, под вопросом и парад на Красной площади в Москве.
9 мая, парад, Александр Кочетков
В Кремле стали бояться Украину, отменой парадов Путин расписался в слабости - Александр Кочетков / коллаж УНИАН, facebook.com

В приграничных Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ, а также в оккупированном россиянами Крыму "из соображений безопасности" отменили проведение военных парадов на 9 мая.

"День Победы" в РФ – сакральный праздник. Конечно, они надеялись, что еще в прошлом году 9 мая будут топать сапогами по Крещатику. Этого не произошло, и теперь они просто опасаются, что Украина их атакует. То есть боятся того, что Украина атакует приграничные города РФ с помощью каких-то беспилотников, планирующих боеприпасов, которые летят на 150 километров, или запустит диверсионные группы. Поэтому мы им оскверним праздник, а скрыть такое нападение будет невозможно, потому что людей на улицах будет достаточно, все они с мобильными телефонами, с которых все это опубликуют в сети.

Поэтому если россияне изначально открыто презирали Украину, то теперь они ее откровенно боятся. Неизвестно, как будет в Кремле и будут ли проводить парад в Москве – скорее всего, это будут решать где-то через две недели. Потому что обращая внимание на угрозу, они понимают, что мы можем атаковать и Красную площадь. У нас есть чем до нее достать – не обязательно мы до нее достанем, но можем.

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Но, насколько мне известно, у ВСУ нет планов нападать на это относительно мирное шествие, это "победобесие", потому что это будут в основном какие-то псевдоветераны. Возможно и будет среди них какая-то часть военных, но мы вряд ли будем тратить дальнобойную технику для того, чтобы разогнать этот парад. По крайней мере, есть 8 вариантов оружия, которым можно достать до Москвы. К сожалению, такого оружия у нас немного, но есть чем попасть под конкретную дату. Так что если русские опасаются, то и пусть. Однако наша задача не в этом - нам нужно убирать врага с украинской территории, мы не посягаем на чужое.

Есть ли в России что показывать на парадах? Бесспорно, для этого театрализованного представления россияне привезут фанерные макеты каких-то Т-34, новорожденных в пеленках цвета хаки, и этого будет вполне достаточно. То есть для имитации и декорации у россиян возможности хватает. Без техники они могут обойтись, но просто боятся.

Конечно, на оккупированных территориях люди тоже могут выйти – россияне дадут команду, и идейные сторонники "русского мира" пойдут. То есть таких, вероятно, будет 10-20 человек, или ветераны, которые не в своем уме. В оккупированном Крыму в этом году парад тоже отменили из-за страха, потому что Крым сейчас постоянно находится под атаками ВСУ, поэтому россияне не рискуют. Тем более, в Севастополе, где парады всегда были массовыми с участием кораблей, которые теперь являются законными военными целями.

В целом отмена этих парадов - это слабость Путина. Они начинали с того, что возьмут Киев за три дня, всю Украину – за две недели, а сейчас боятся даже провести сакральный праздник. И этим россияне лишний раз расписываются в собственной слабости. Но это больше относится к пропагандистскому фронту, а нам нужно ожидать победного контрнаступления. Потому что если российское общество не учитывает сотни тысяч потерянных россиян в этой войне, то что ей от отмены какого-то парада? Нет, оно уже превратилось в дистанционно управляемых роботов. Там, за исключением единиц, у общества нет собственного мнения, а те, у кого оно есть, вскоре попадают под суд.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Владимир Путин Александр Кочетков парад победы в Москве
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