Европейские страны будут вынуждены воровать топливо друг у друга / Фото pixabay.com

Аналитики международного агентства "Bloomberg" прогнозируют: европейские страны будут вынуждены воровать топливо друг у друга, чтобы спасти свое население от замерзания этой зимой.

Они подтвердили, что хранилища газа европейских стран заполнены на 71% (на 20% меньше нормы).

По мнению аналитиков, когда наступят морозы, правительства пойдут на запрет экспорта природного газа.

Ну а у нас из 18,7 млрд кубометров газа в ПХГ Украины иностранные газотрейдеры сохраняют в режиме таможенного склада 4,6 млрд кубометров на продажу, соответственно, "Нафтогазу" надо еще закупить не менее 4 млрд кубометров (по ценам сегодняшнего дня нужно около 120 млрд грн), а также на государственных ТЭС закончился уголь, поэтому с 1 ноября текущего года Украина возобновляет импорт электроэнергии из Белоруси.

Да уж, чтобы загнать украинский энергетический сектор в такое тяжелейшее положение, надо было властям очень сильно постараться.

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Читайте такжеЧто будет, если весь газ отнять и поделитьПри этом зима еще даже не началась, а это значит, что ситуация с энергетикой будет становиться только хуже.

И сколько бы Шмыгаль не выступал с напускным оптимизмом, украинская экономика продолжает страдать от многочисленных проблем.