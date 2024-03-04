Европейцы начали понимать, что США могут их бросить

Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о создании ракетной коалиции, которая призвана обеспечить Украину оружием дальнего радиуса действия, и даже о возможности ввода войск стран Запада на территорию страны наделали много шума.
Эксперты и политические комментаторы выдвигают массу предположений, с чем связана настолько необычная для французского лидера риторика. Кто-то считает, что это работа Макрона над своим политическим наследием. Кто-то видит в этом продуманный ход для создания "стратегической неопределенности".
Но, мне кажется, эти слова являются признаком глубокой трансформации, которую прямо сейчас переживает европейская политическая элита. В частности, элита единственной страны Евросоюза, располагающей ядерным оружием - Франции.
Европейцы начали понимать, что они могут остаться одни. Если уже не остались.
Кто такой Леонид Невзлин
Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.