Европа рискует потерять поддержку США: Невзлин назвал опасную причину

Трамп и НАТО

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и войны вокруг Ирана внутри НАТО все более заметны противоречия между союзниками. В своей колонке российско-израильский предприниматель и публицист Леонид Невзлин анализирует, как ограничение доступа США к европейским военным базам обнажило разногласия в альянсе и может повлиять на роль Вашингтона в безопасности Европы. Публикуем ключевые мнения автора.

Позиция европейских стран, которые ограничили доступ США к военным базам во время войны с Ираном, обнажила углубляющийся раскол внутри НАТО и усилила опасения, что Дональд Трамп может использовать это как предлог для сокращения обязательств Вашингтона по обороне Европы, пишет Financial Times.

Источники издания в альянсе считают: если прежние нападки Трампа на НАТО вызывали сплочённый ответ европейских союзников, то война с Ираном их расколола. По их словам, европейские столицы разошлись во мнениях по поводу решений, подрывающих усилия убедить США сохранить свои войска на континенте. "Это был полный автогол, без всяких сомнений. Это базы США… для использования американскими военными", — сказал один из дипломатов альянса.

Нежелание союзников по НАТО направлять военные корабли в Ормузский пролив можно понять, однако их просчёт в вопросе военных баз вызвал раздражение и у других европейских правительств, особенно в странах Балтии и Польше, говорят собеседники газеты. По их словам, отказ предоставить США доступ к базам был продиктован внутренними политическими соображениями, противоречащими духу коллективной обороны.

Европейцы рискуют перехитрить сами себя. Декларируя приверженность ценностям, заложенным в основу западных альянсов, на деле лидеры этих стран думают в первую очередь о своих политических перспективах. Польша и страны Балтии, находящиеся на переднем крае НАТО, прекрасно осознают угрозу ухода американцев с континента, и их раздражение вполне обоснованно. Западная Европа этой угрозы не чувствует. И напрасно.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

