Европа разваливается, Путину это удалось

Европу никто особо спрашивать не будет. Путин сделал все, чтобы максимально ослабить Европу.

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Европа развалилась. Железный принцип "разделяй и властвуй" в Европе сработал на полную. Поэтому и получается, что сегодня Орбан - самый главный политик Европы. Вместе с Фицо.

Шольц выбит из колеи, и, скорее всего, его ждут перевыборы, то есть Германия погрузилась в политический кризис. У Макрона внутренние проблемы во Франции, из-за чего его активность в Европе существенно снизилась, а еще совсем недавно он претендовал на лидерство, но сегодня его не слышно и не видно. Поэтому Европу никто особо спрашивать не будет. Путин сделал все, чтобы максимально ослабить Европу.

Даже наш лучший друг - президент Польши Дуда - уже у Трампа на ранчо во Флориде, и они обсуждают мирный план. Туск и Дуда надеются, что Путин вместо Украины пообещает не возвращать Польшу в социалистический лагерь. Наивные!

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Понятное дело, Шольц не может выступать против Путина, потому что является человеком Меркель. В третью каденцию Меркель, когда начинались самые активные связи Германии и российского Газпрома, Шольц был министром финансов, и они вместе "крутнули" 3 миллиарда евро. В немецкой прокуратуре есть уголовное дело, и оно приостановлено только потому, что у Шольца сейчас дипломатический иммунитет. Они не святые. Деньги же, скорее всего, российские, ведь связано все было с Северными потоками.

Поэтому можно считать, что Европа - не политический игрок.

Была надежда на то, что Восточная Европа объединится. Мы могли бы объединиться со странами Балтии, Финляндией, Швецией, Норвегией, Британией, Данией, Нидерландами и Бельгией. С этими странами Украине нужно создавать какой-то политический, а потом и военный союз.

На НАТО особой надежды нет. Путин может развалить НАТО за 24 часа: для этого ему достаточно целенаправленно ударить ракетой по территории любой страны Альянса. И все, страны НАТО на 4-й статье своего Устава перегрызут друг другу глотки - на этапе консультаций по реакции на содеянное. Как вы думаете, венгры дадут добро на ответный удар по Российской Федерации?

Олег Жданов, специально для Главреда

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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