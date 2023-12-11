Европа наступает на старые грабли

Запад, в очередной раз доказывая себе, что военно-политический тупик в российско-украинской войне позволит им сохранить ослабевшую Украину.

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Европа, Россия и Украина / фото vedomosti.ru

В отличие от Франции и Германии, которые уже не боятся Путина после того, как Украина, ценой огромных усилий и человеческих жертв, остановила путинскую Россию, Япония, Южная Корея и Тайвань серьезно готовятся к войне с Китаем.

А Запад, как всегда, хитрит,- в 30-е годы прошлого столетия стратегия "умиротворения" Гитлера закончилась страшной войной и разгромом европейских государств. В конце 20 века, в начале 21 века западные страны выбрали опять похожую хитрую, гибридную стратегию одновременного "сдерживания" и сотрудничества с путинской Россией, которая, окрепнув, совершила вероломное нападение на Украину.

И вот сейчас Запад, в очередной раз, наступает на те же грабли, доказывая себе, что военно-политический тупик в российско-украинской войне позволит им, с одной стороны, сохранить ослабевшую Украину, лишив ее европейских притязаний. А с другой стороны, обессилит путинскую Россию настолько, чтобы она и не мечтала о войне с НАТО и Евросоюзом.

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Отсюда, этот повышенный геополитический цинизм, лицемерие и безответственность Европы и США в самый острый момент российско-украинской войны. В западной политологии это называется "реалполитик" или приоритет тактических геополитических интересов над ценностями западного мира.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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