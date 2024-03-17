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Европа начала действовать без оглядки на США

Альфред Кох
17 марта 2024, 06:45
Вся путинская картина мира построена на том, что яйца у Запада находятся в Вашингтоне.
Европа начала действовать без оглядки на США
Россия считает, что без США Европа сдуется / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Европа в одиночку в состоянии оказать Украине достаточную помощь с тем, чтобы она смогла победить. Это совершенно нетривиальный вывод, который еще недавно казался невероятным. И который оказался сюрпризом, прежде всего, для Путина.

До сих пор Путин (да чего греха таить: и большинство экспертов) считали Америку плеймейкером в этой войне. Соответственно, Путин видел своей главной задачей вывести из игры США. Его стратегия была ясна: если Америка самоустраняется, то Европа сдуется, а Украина, оставшись одна, вынуждена будет принять путинские условия мира.

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Вся путинская картина мира построена на том, что яйца у Запада находятся в Вашингтоне. А оказалось, что это глубокое заблуждение. И первыми поплыли именно американцы. Это они начали какие-то закулисные консультации, челночные переговоры, зондирования и прочую хрень.

Это Байден со всей своей командой придумали себе "красные линии" и не давали и не дают ATACMS, F-16, танки и т.д. Это у них есть страх перед "развалом России" и прочие комплексы, оставшиеся у них со времен холодной войны.

Это они никак не могут избавиться от тех, еще советских правил взаимоотношений с Россией, как с "великой державой", наследницей СССР и т.д. Поэтому они считают безусловно необходимым "учет интересов", их "баланс", "ответственный подход" и осторожность, которая неотличима от трусости.

За прошедшие тридцать с лишним постсоветских лет, Америка выработала по отношению к России очень странный подход, который сочетает в себе две взаимоисключающие тенденции. Первая состоит в том, что Россия, это все тот же СССР и относится к ней надо также как и раньше. То есть уважительно, консультируясь по всем важным вопросам и учитывая ее интересы. Второй подход состоял в том, что Россия - это страна, которая почти вдвое меньше СССР, менее авторитарна и консолидирована, в архаичной промышленностью, развалившейся оборонкой и деградировавшей армией. И поэтому ее мнение можно игнорировать.

Путем скрещивания ужа с ежом получилась нынешняя американская политика, которая сохранила все внешние атрибуты уважительности и "учета мнения", чем подогревала эго сначала Ельцина, а потом Путина и возвышала их в их собственных глазах до ранга лидеров "великой державы", но, с другой стороны, реального учета мнения в рамках этой эклектичной политики не происходило, что порождало обиды и затаенную ненависть к "кидалам".

Америке следовало бы выбрать что-то одно. Например, считать Россию равным партнером, но тогда в начале 90-х предложить ей "план Маршалла-2", утопить ее в американских инвестициях и ускоренно интегрировать в западные институты. То есть проделать с Россией то, что Америка проделала с Германией после 1945 года. Тогда бы она имела дружественную Россию полностью включенную в свою орбиту и не мыслящую себя как "отдельную цивилизацию".

Либо сразу, еще в 1991 году, сказать России, что ее место "около параши", потребовать полного ядерного разоружения, в противном случае пригрозив ей прямой военной интервенцией. То есть добить врага до его полной и безоговорочной капитуляции. И лишь потом уже, сделав Россию шелковой, заниматься ее перекройкой по своим лекалам.

Взамен этого, возобладала политика "уважения без уважения" и "жесткости без жесткости". Скорее всего такая политика является свидетельством слабости самой Америки. И, следовательно, гипотеза о том, что яйца Запада находятся в Вашингтоне - это ошибка, за которую мы все теперь так жестоко расплачиваемся.

Похоже, что Америка сама так долго верила в то, что у нее есть яйца, что забыла проверить: на месте ли они. А когда кинулась, то обнаружила, что их нет, и там где они должны быть, что-то совсем на них не похожее… То ли Байден, то ли Салливан… И Трамп этой картины вряд ли поменяет потому, что он тоже мыслит Америку в рамках "сделки с Путиным" и, значит, совершенно не собирается его победить.

В условиях самоустранения Америки, Европа за три месяца отрефлексировала это обстоятельство и неожиданно даже для самой себя, в ней вдруг проснулся дух тех самых европейцев, которые все последние три тысячи лет только и делали, что воевали и сводили с ума весь мир своей агрессивностью и экспансионизмом.

Объективно говоря, все условиях для победы над Россией у Европы есть: ее экономика (ЕС + Великобритания) больше 20 трлн. долларов по номиналу против 1,7 трлн. долларов по номиналу у России, а ее население в четыре раза больше российского. Если к этим исходным данным добавить чуточку решительности, то у Путина не будет ни малейших шансов.

И я сегодня осмелюсь предположить, что эта решительность, наконец, начинает проявляться. И мы все это видим. Она проявляется не только в риторике европейских лидеров, но и в реальных действиях по поиску боеприпасов для Украины, раскручивании маховика европейской оборонки, выделению денег и т.д.

Европа начала действовать без оглядки на США и даже если Штаты позже и присоединяться к европейским усилиям, то они уже не будут, как раньше, играть в этом концерте первой скрипки. Европа вдруг осознала свою субъектность и это, возможно, самое главное событие за последние восемьдесят лет.

Обнаружившаяся теперь недооценка Европы - самая главная ошибка путинской политики за все время его нахождения у власти. Он сам себя настолько убедил в том, что Гейропа погрязла в экологических и гендерных дискуссиях, отдала себя на растерзание китайским корпорациям, её песенка спета и является гибридом гомосексуалистов с домом престарелых, что он никак не ожидал, что она вдруг проявит такую прыть и устами того же Макрона прямо заявит, что у нее нет никаких "красных линий" по отношению к России.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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война в Украине новости США Европа
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