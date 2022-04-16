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Европа до сих пор не осознала, что стоит в шаге от Третьей мировой войны

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

16 апреля 2022, 11:18

Цивилизованный мир измеряет степень военной опасности в деньгах и не осознает, что мосты с Россией уже сожжены.

Украина, Россия, Евросоюз
Война в Украине сожгла все мосты с Россией / Reuters

Попался на глаза репортаж из Германии на DW - несчастные немцы вынуждены экономить российский газ. А в мире нарастает продовольственный кризис из-за войны в Украине - сигнализирует ООН.

Рыдаю. В моём селе в Макаровском районе нет ни газа, ни света со второго дня российской агрессии. До сих пор. Продовольствия теперь хватает - спасибо волонтёрам, но когда мы заходили в село, преследуя отступающие российские войска, местные жители, соседи, собирали корешки на убранном в прошлом году поле...

Бедные несчастные немцы в годы Второй мировой войны не имели ни капельки российского газа. А самолёты Люфтваффе заправляли синтетическим бензином, продуктом переработки каменного угля... Теперь покорённые немцами французы не могут без круасанов и ашанов в России, немцы не могут без российского газа, а венгры хотят усидеть одной задницей на двух стульях...

Антипутинской коалиции пока ещё нет. Войны пока ещё нет - по высоким стандартам Европы. Цивилизованный мир измеряет степень военной опасности в деньгах... Они просто ещё не осознали, что мосты уже сожжены, Рубикон давно перейдён, и Третья мировая широкой поступью шагает по планете.

Им кажется, что всё ещё вернётся: дешёвый российский газ, богатые русские туристы, доступные продукты питания из Украины, сверхприбыли на ширпотребе в Россию, благословенное время эпидемии Ковида и чёрная икра ложками...

Читайте такжеЗапад сделал России последнее предупреждениеНичего этого не будет.

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война в Украине Европа Юрий Касьянов
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