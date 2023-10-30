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Евреи на Северном Кавказе стали прямыми заложниками Путина

Леонид Невзлин
30 октября 2023, 06:06
Он будет пытаться торговать их безопасностью и свободой на международном рынке.
Путин, диктатор РФ
Владимир Путин / фото: скриншот из видео

Кремль дал отмашку на разгул махрового антисемитизма на Северном Кавказе. Без указания вышестоящего московского начальства власти на местах не позволили бы себе реагировать на международные события по собственному усмотрению. Не такая страна РФ сегодня.

Неделю назад пропагандист Киселев нашел официальное оправдание для антисемитизма, выстроил логическую цепочку: РФ — исторически мусульманская страна. А для мусульман антисемитизм – это культурная норма. Параллельно четко пошла агрессивная антисемитская и антиизраильская волна в Чечне, потом в Дагестане, теперь вот в Нальчике... Началось с коллективных молитв в поддержку палестинцев, теперь мы видим, что еврейские общины северокавказских республик находятся в большой опасности. Несколько дней назад анонимные каналы уже опубликовали имена раввинов и адреса синагог в Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Нальчике и Дербенте, сопроводив их антисемитскими заявления.

видео дня

Зачем это Кремлю совершенно понятно. Евреи становятся прямыми заложниками Путина, он будет пытаться торговать их безопасностью и свободой на международном рынке. Как это делал СССР, в который он мечтает вернуться, как это делают сегодня прилежные ученики Путина из ХАМАСа.

Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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Владимир Путин
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