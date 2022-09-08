Эволюция "человека андроповского" невозможна

Путин - классический пример не антропоида, а андропоида, то есть "человека андроповского", говорит Кох / Reuters

Залужный вместе с Забродским написали блестящий текст о перспективах этой войны. Он называется "Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року: український погляд".

Я не буду разбираться в чисто военных аспектах этой статьи. Скажу только, что почти со всем, что там написано, я согласен (хоть мое согласие и недорого стоит).

Но, как полный дилетант в военном деле, я обратил внимание, прежде всего, на форму ее написания. Прежде всего бросается в глаза, что статья написана с подчеркнутым уважением не только к союзникам Украины, но и даже к ее врагу. За ним признаются вещи, в которые уже совершенно невозможно поверить: например, рациональное поведение и наличие у России в этой войне осмысленных целей, которые можно логично сформулировать.

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Кроме того, несколько раз в статье подчеркивается: стратегическая инициатива в этой войне по-прежнему находится на стороне России. Это, на сегодняшний день, как минимум - очень спорно и является сильной натяжкой.

Вообще, статья производит сильное впечатление своей логичностью и простотой изложения без ущерба содержательности и глубине. И самое главное, спокойным, неэмоциональным изложением сути дела. Что само по себе - подвиг со стороны человека, командующего украинской армией.

И как же на этом фоне совершенно уже анекдотически смотрится бахвальство Путина на Восточной Экономическом Форуме.

Все у него тип-топ, все-то он знает, все понимает, демократии в Великобритании нет, народ там отстранен от выборов главы государства, если европейцы не будут нас слушаться - отключим газ, подавляющее большинство украинцев ненавидят киевский режим и так далее, весь набор его типичного бреда. Включая его фирменные корки "мы не начинали этой войны" и что "главное - это укрепление суверенитета".

Как бы так ему объяснить, что в Великобритании нет выборов главы государства, поскольку там глава государства - королева.

И что в одном предложении нельзя говорить "отключим газ" одновременно с "будем строго исполнять свои контрактные обязательства", иначе это шизофрения.

И какое количество украинцев ненавидит киевскую хунту - не его собачье дело. Пусть поинтересуется лучше, какое количество россиян ненавидит его самого.

И пусть лучше расскажет, как у него в России народ вовлечен в выборы главы государства. Давеча мы видели как ему обнуляли сроки: на пеньках...

И объясните же ему, что укрепление суверенитета - это не синоним укрепления его личной власти. И вообще: суверенитет - это не самоцель, а средство обеспечения благоденствия народа. И если борьба за суверенитет ведет к обнищанию людей, то, значит, что-то с этим суверенитетом не то...

Да, впрочем, о чем я... Все давно ясно. Его не изменить. И сам он уже никогда этого всего не поймет. Его нужно убрать. Тихо, громко, мирно, кроваво... Не знаю как, но рано или поздно это случится. Боюсь, что по старой российской привычке - скорее громко и кроваво, чем мирно и тихо...

Одно я знаю точно: победа Украины в этой войне сильно приблизит этот счастливый день. И все человечество вздохнет с облегчением. Потому, что сам факт существования этого безумного вурдалака - это оскорбление человека, как венца Творения.

Путин - классический пример не антропоида, а андропоида, то есть "человека андроповского". А эволюция андропоида невозможна. Он невменяем и живет в мире своих заблуждений, только их считая реальностью. Возможно, это разновидность аутизма или еще чего-то.

Но глядя сегодня на него, я еще раз убедился - он невменяем. Ему нельзя открыть глаза - он слеп. Ему нельзя рассказать правду - он глух. Он бесчувственен как бревно. Он туго соображает.

Он автоматически фильтрует реальность, оставляя в своей картине мира только то, что укладывается в его убогие андроповские клише. И все, что у него есть, это только бесконечная тяга к доминированию. Он кадавр, пожирающий пространство и время. И если его не остановить - он его сожрет все, целиком.

И это верно, что мы стоим перед экзистенциальным выбором. И у нас нет другого выхода, кроме как победить Путина и его армию андропоидов.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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