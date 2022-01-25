Эвакуация дипломатов: стоит ли говорить о том, что Запад отвернулся от Украины

Штаты, Великобритания и Австралия эвакуируют семьи работников своих посольств в Украине из-за угрозы вторжения России / УНИАН

24 января Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия начали эвакуацию семей сотрудников посольств в Украине. В ответ на это МИД Украины и верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявили, что причин для эвакуации семей дипломатов из Украины нет и такие действия являются преждевременными.

Стоит отметить, что у каждой страны и ее дипломатической службы есть свои протоколы безопасности, которые предусматривают определенный алгоритм действий в условиях, когда существуют прогнозы относительно ухудшения ситуации с безопасностью. То есть эти протоколы, в принципе, предполагают, что эвакуация родственников дипломатов, а также второстепенного персонала может начинаться не тогда, когда уже начались какие-то проблемы, а тогда когда есть лишь ожидание ухудшения ситуации по оценкам спецслужб.

Собственно, этим и руководствовались дипломатические службы некоторых стран, в которых такие меры предусмотрены, то есть это - эвакуация в условиях ожидания нарастания рисков.

Но, безусловно, многое здесь решается именно политическим подтекстом. Допускаю, что решение США и Великобритании могло быть отчасти обусловлено тем, что они хотят подчеркнуть свое серьезное отношение к возможностям России начать военные действия.

Однако вряд ли это существенным образом повлияет на действия России - это, скорее, один из элементов дипломатического давления и вряд ли будет побуждать ее к более радикальным действиям, но таким образом США и Британия демонстрируют, что для них это не является пропагандой и они действительно видят признаки приготовления к военным действиям и реагируют в соответствии с протоколами.

Читайте такжеРоссия пыталась взять Европу "на понт": почему посольства вывозят семьи дипломатов из УкраиныВ то же время то, что такие действия происходят точно не свидетельствует об ухудшении отношений со странами-партнерами. Понятно, что это очень острое дипломатическое оружие и оно в значительной степени бьет по той стране, где это происходит. Потому что даже если дестабилизации на сегодня нет, мы можем констатировать, что такие действия способствуют паническим настроениям в Украине и поэтому, конечно, они невыгодны украинской стороне ни в одном виде.

Александр Сушко, политолог, исполнительный директор Международного фонда возрождения, специально для Главреда