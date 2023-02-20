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Этот год точно завершится нашей победой

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

20 февраля 2023, 06:12
Деморализация русской армии - лучший подарок перед нашим контрнаступлением.
Этот год точно завершится нашей победой
В российской армии все-таки начинаются "разброд и шатание" / коллаж: Главред

Оборона Бахмута, Угледара и других позиций, где наши героически держатся - начинает давать свои плоды. В российской армии все-таки начинаются "разброд и шатание". Во-первых, это рост конфликта между Пригожиным и Шойгу. Я уже писал, что в отличие от Кадырова он не укрылся от публичности. Более того пошел в откровенное наступление. Фактически, Пригожин ведет предвыборную кампанию, для успеха которой ему не хватает именно захвата Бахмута. Если бы ему это удалось - его позиции в российском обществе стали бы незыблемыми. Поэтому он требует больше оружия и ресурсов. Поэтому то, что Пригожин не смог взять Бахмут - не позволило ему закрепиться и развивать Вагнер.

В ответ Шойгу понимает, что успех Пригожина является ударом по нему и его подходам к войне. Поэтому маскимально блокирует шансы Вагнера, но вместе с тем, провал под Угледаром - не создает шансов и для него. Этот конфликт по факту приведет к серьезным политическим последствиям. Он также показывает, что Путин самоустранился от войны, и не знает как на самом деле ее выиграть, а ждет этого от своих генералов, которые начинают между собой игру "последний выживший".

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Во-вторых, атака Пригожина на Генштаб создает фон для других атак. Сегодня подняли вопрос несправедливости в зарплатах добровольцев и кадровых. Начали писать о многих фактах обмана раненых с выплатами. В ЛДНР начался кипиш по поводу унижения их" офицеров " из-за того, что они не проходили офицерские учения. Каждый новый день отсутствия успеха на фронте будет усиливать волны недовольства и бунты в русской армии. С июля "вторая армия" может похвастаться разве что Соледаром, который на самом деле является деревней.

Вчера публично анонсировали кадровые изменения, которые произошли еще месяц назад. Идея русских ипсошников заключалась в том, что новые имена военных руководителей затушат недовольство и создадут новые ожидания. Но поскольку все они назначены месяц назад, то можно утверждать, что именно они и отвечают за провал под Бахмутом и другими местами.

Деморализация русской армии - лучший подарок перед нашим контрнаступлением. Этот год точно завершится нашей победой.

Источник

Виктор Андрусив
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