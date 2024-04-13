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Этого от Украины не ожидал никто

Виктор Небоженко
13 апреля 2024, 06:10
Европейская часть путинской России, от Петербурга до Москвы и Новороссийска становится новым театром военных действий.
Путин, мобилизация
Путин и война / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Асимметричная война Украины против России.

В начале агрессии путинской России против Украины, Кремль, Вашингтон и Берлин были уверены, что мы долго не продержимся - единственное, что мы можем "позволить" себе, как страна проигравшая войну, это развернуть, при помощи Запада, массовое партизанское движения как в годы Второй мировой войны. Но прошло два года и оказалось, что Украина не только выдержала удары вероломной России, хотя временно потеряла часть своих земель, но и успешно готовится к переносу военных действий на территорию противника.

Европейская часть путинской России, от Петербурга до Москвы и Новороссийска становится новым театром военных действий ракет, самолетов и дронов ВСУ.

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В целом, вся территория России становится пространством активных партизанских и диверсионных действий, как ВСУ, так и местных антипутинских вооруженных формирований. Этого от Украины не ожидал никто, ни Запад ,ни путинская Россия.

При этом не следует забывать, что Кремль, параллельно с неудачной войной в Украине, втянулся в острый конфликт с международным исламским экстремизмом, у которого в России свои цели, средства и задачи по защите ислама, а также миллионов мигрантов из Центральной Азии.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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война в Украине Виктор Небоженко война России и Украины
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