На фоне длительных дискуссий о сроках евроинтеграции Украины вопрос о политической воле Брюсселя становится все более острым. В центре внимания — исторические прецеденты, когда стратегическая целесообразность перевешивала бюрократические процедуры, как это было в случае с Грецией. Виктор Андрусив, известный политический эксперт, аналитик и боец ВСУ, рассматривает гибкость механизмов ЕС и призывает к прагматичному подходу в ожиданиях. Автор объясняет, почему членство не должно становиться "фетишем" и как геополитические изменения в Европе могут изменить саму суть союза. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Когда ЕС говорит о том, что для принятия Украины потребуется очень много лет, это обычное лицемерие. Почему? — Греция. В свое время Греция была принята в ЕС исключительно по политическим мотивам.

В 1974 году в Греции был свергнут режим "черных полковников". Через год Греция подала заявку на вступление. В 1976 году ЕС начал переговоры о вступлении. Официально Греция вступила в 1981 году. Но дело было в том, что она не соответствовала критериям для вступления. Фактически, греки просто на бумаге выполнили политические критерии, а на экономические вообще забили. Это привело к тому, что политические институты были очень слабы, а в экономику пришлось вливать очень много ресурсов, чтобы удержать ее на плаву.

ЕС принял политическое решение, потому что существовал риск возвращения диктатуры в Греции под влиянием Советского Союза. То есть такой прецедент уже был, и ситуация с нами тоже может быть решена политическим решением.

Однако, объективно ЕС не может принять страну, находящуюся в состоянии войны. Мы должны быть трезвыми в этом вопросе и не требовать подобного. Зато мы можем требовать, чтобы нас приняли в первый год после окончания войны. Это здравый прагматизм, и для нас фиксация такого обязательства — невероятный успех.

Что касается того, что мы не соответствуем критериям, то ЕС — очень гибкая конструкция. В нем существуют тысячи переходных периодов и сложных условий. Мы могли бы выполнять все это, уже находясь в формальной структуре.

На самом деле же ситуация в международных отношениях сейчас такова, что большой вопрос, как будет выглядеть ЕС, когда мы все-таки приблизимся к членству. Я склонен думать, что его существование в будущем находится под очень большим вопросом, который мы поймем после победы Альтернатив в Германии. Поэтому, что точно не стоит делать — это фетиш из членства в ЕС. Как и с НАТО. Но об этом уже в другом глубоком посте на основе прочитанной книги "Конец света — это только начало" Зейхана.

О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив — политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

