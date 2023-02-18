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Это гораздо важнее, чем прорыв к Азову или освобождение Крыма

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

18 февраля 2023, 06:20
Победить россию в этой войне мы сможем лишь тогда, когда вс рф превратятся из организованной военной силы в неорганизованную.
ВСУ, война, украинские военные
Мы должны развалить рсосийское войско, считает Машовец / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Мы выяснили, что победить рф в войне в более или менее приемлемые сроки возможно, только лишив ее главного инструмента - ее войска...

И при этом помним, что любые поражения и потери ее войско переносит как "легкий насморк"... и своими размерами и формой очень напоминает доисторического бронтозавра.

Перебить ВСЮ русскую армию физически мы не сможем (их просто овердохера, и у них действительно... длинный мобилизационный резерв).

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Так что же делать в таких условиях?

Правильно... надо добиться кардинального и решающего снижения БОЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ российской армии.

То есть, лишить ее возможности выполнять свое главное предназначение - быть главным инструментом войны. Другими словами, РАЗВАЛИТЬ (РАЗЛОЖИТЬ) российское войско.

То есть, провернуть тот самый трюк, который с ним сделали в 1917 году... И, на мой взгляд, это гораздо важнее и значимее для стратегического (то есть - решающего) уровня этой войны, чем даже прорыв к Азову, или освобождение Крыма.

Если вы преломите (или просто свяжете) руки-ноги своему противнику, то он не сможет ходить и вообще что-то делать верхними или нижними конечностями... И на этом ваше сражение закончится очевидной вашей победой.

Другими словами, победить россию в этой войне мы сможем лишь тогда, когда вс рф превратятся из организованной военной силы в НЕОРГАНИЗОВАНУЮ... Врага нужно не просто лишить ЖЕЛАНИЯ воевать, а ВОЗМОЖНОСТИ воевать.

Как это сделать...?

Это уже вопрос другого разговора.

Источник

война в Украине Константин Машовец
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