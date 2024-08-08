Это гениально. Как Украина обманула Россию с операцией под Курском

Все началось еще несколько недель назад.

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Продолжаются бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: Соцсети Сырского, скриншот видео

Три дня назад, когда неизвестные механизированные колонны прорвали границу России в Курской области, никто и подумать не мог, что все это выльется в серьезные бои (все СМИ сразу же вспоминали "рейды" РДК в Белгородскую область, длившиеся максимум сутки и, по сути, ничем не заканчивавшиеся).

Но операция в Курской области рискует масштабировать любые "рейды" РДК или Легиона "Свобода России". По данным прессы, Украина за эти сутки захватила больше российских земель, чем вернула своей территории за все злополучное контрнаступление в 2023 году. Я не хочу здесь перечислять возможные цели такого похода на Курск, эту работу уже сделали немного ранее. Здесь меня больше всего интересует информационная составляющая.

Операция в Курской области оказалась спонтанной практически для всех: и для украинцев, и для русских, и для Запада. Похоже, Генштаб извлек ошибки в освещении подготовки контрнаступления ВСУ летом 2023 года — и в этот раз пошел больше по образцу Харьковской операции 2022 года (ею, кстати, тоже занимался Александр Сырский). Напомню, именно эффект неожиданности превратил тогда уже сплоченные подразделения российских военных в стадо испуганных животных.

видео дня

Этот же эффект неожиданности (когда прорывают территорию, где фактически не происходит никаких боестолкновений за период горячей фазы войны) испугал и "кадыровцев", охранявших госграницу. А неопытные срочники, на которых пало бремя защиты "родины", просто отдались в плен.

Но чтобы понять всю глубину затеи, нам надо вернуться на несколько недель назад. Тогда Россия со всех площадок трубила о "тайных" созвонах с Пентагоном. Тема переговоров с США - якобы планирование Украиной спецоперации против российского флота. США, согласно словам российских чиновников, убедили Украину этого не делать. Естественно, Украина, мол, отказалась от плана. Теперь мы видим, во что вылилось бахвальство МИД России и путинской разведки, занимавшихся явно не тем, чем следовало бы.

Информационное затишье, сопровождавшее начало боев за Курскую область, помогло Украине во многих смыслах, прежде всего - враг от начала был дезориентирован.

Неизвестность посеяла смуту в кругах российских военкоров и самих россиян. Перепуганные гражданские то и дело фиксировали как не сброс российских бомб на жилые дома сел Курской области, так мертвых солдат, либо уничтоженную технику на дорогах. Во многом это также помогло OSINT-аналитикам оценить по крайней мере приблизительные потери российской армии, охваченной паникой.

Можно сделать предварительный вывод - паника из-за нехватки информации фактически парализовала россиян на всех уровнях - от Z-блогеров до кремлевской верхушки.

Затишье нарушил на третьи сутки боев советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Но и он был крайне осторожен в заявлениях, в том числе отвечая на вопросы, какие цели преследует группировка войск, атаковавшая Курскую область.

После чего посыпались всякого рода "инсайты" в топовых западных СМИ. Все заявления, как и прогнозы, фактически друг другу противоречат. Именно информационный "вакуум", намеренно созданный Генштабом, породил очень громкие и сумасшедшие выводы СМИ - мол, Украина желает отрезать газоснабжение РФ в Европу … и другая чепуха.

В любом случае о целях операции знает Генштаб, мы же их поймем после окончания боев. Тогда как все остальное своей паникой и истерикой сделает враг.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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