УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Это гениально. Как Украина обманула Россию с операцией под Курском

Яна Ставская
8 августа 2024, 21:40обновлено 8 августа, 22:54
626
Все началось еще несколько недель назад.
Это гениально. Как Украина обманула Россию с операцией под Курском
Продолжаются бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: Соцсети Сырского, скриншот видео

Три дня назад, когда неизвестные механизированные колонны прорвали границу России в Курской области, никто и подумать не мог, что все это выльется в серьезные бои (все СМИ сразу же вспоминали "рейды" РДК в Белгородскую область, длившиеся максимум сутки и, по сути, ничем не заканчивавшиеся).

Но операция в Курской области рискует масштабировать любые "рейды" РДК или Легиона "Свобода России". По данным прессы, Украина за эти сутки захватила больше российских земель, чем вернула своей территории за все злополучное контрнаступление в 2023 году. Я не хочу здесь перечислять возможные цели такого похода на Курск, эту работу уже сделали немного ранее. Здесь меня больше всего интересует информационная составляющая.

Операция в Курской области оказалась спонтанной практически для всех: и для украинцев, и для русских, и для Запада. Похоже, Генштаб извлек ошибки в освещении подготовки контрнаступления ВСУ летом 2023 года — и в этот раз пошел больше по образцу Харьковской операции 2022 года (ею, кстати, тоже занимался Александр Сырский). Напомню, именно эффект неожиданности превратил тогда уже сплоченные подразделения российских военных в стадо испуганных животных.

видео дня

Этот же эффект неожиданности (когда прорывают территорию, где фактически не происходит никаких боестолкновений за период горячей фазы войны) испугал и "кадыровцев", охранявших госграницу. А неопытные срочники, на которых пало бремя защиты "родины", просто отдались в плен.

Но чтобы понять всю глубину затеи, нам надо вернуться на несколько недель назад. Тогда Россия со всех площадок трубила о "тайных" созвонах с Пентагоном. Тема переговоров с США - якобы планирование Украиной спецоперации против российского флота. США, согласно словам российских чиновников, убедили Украину этого не делать. Естественно, Украина, мол, отказалась от плана. Теперь мы видим, во что вылилось бахвальство МИД России и путинской разведки, занимавшихся явно не тем, чем следовало бы.

Информационное затишье, сопровождавшее начало боев за Курскую область, помогло Украине во многих смыслах, прежде всего - враг от начала был дезориентирован.

Неизвестность посеяла смуту в кругах российских военкоров и самих россиян. Перепуганные гражданские то и дело фиксировали как не сброс российских бомб на жилые дома сел Курской области, так мертвых солдат, либо уничтоженную технику на дорогах. Во многом это также помогло OSINT-аналитикам оценить по крайней мере приблизительные потери российской армии, охваченной паникой.

Можно сделать предварительный вывод - паника из-за нехватки информации фактически парализовала россиян на всех уровнях - от Z-блогеров до кремлевской верхушки.

Затишье нарушил на третьи сутки боев советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Но и он был крайне осторожен в заявлениях, в том числе отвечая на вопросы, какие цели преследует группировка войск, атаковавшая Курскую область.

После чего посыпались всякого рода "инсайты" в топовых западных СМИ. Все заявления, как и прогнозы, фактически друг другу противоречат. Именно информационный "вакуум", намеренно созданный Генштабом, породил очень громкие и сумасшедшие выводы СМИ - мол, Украина желает отрезать газоснабжение РФ в Европу … и другая чепуха.

В любом случае о целях операции знает Генштаб, мы же их поймем после окончания боев. Тогда как все остальное своей паникой и истерикой сделает враг.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Курск Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Новые детали разговора: Ермак рассказал, что сказал Трамп Зеленскому

Новые детали разговора: Ермак рассказал, что сказал Трамп Зеленскому

23:43 Украина
Будет жестко влиять на здоровье и самочувствие: страну накроет сильная магнитая буря

Будет жестко влиять на здоровье и самочувствие: страну накроет сильная магнитая буря

22:50 Синоптик
США "дали добро" на операцию в Курской области: заявление Пентагона

США "дали добро" на операцию в Курской области: заявление Пентагона

22:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Паскудные для Украины : стали известны главные требования России для окончания войны 3253

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

Под Курском против россиян могла быть применена «скифская тактика»: что это такое 2703

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах 2537

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года 2305

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

Последние новости

23:36

Умер популярный детский писатель

23:28

Более чем в сто раз: в Минцифры назвали масштабирование производства дронов

22:57

Скрывала глаза за очками: София Ротару засветилась в ресторане – как она выглядит

22:57

Раненого актера-воина Андрея Валенского ограбили мошенники - подробности

22:50

Будет жестко влиять на здоровье и самочувствие: страну накроет сильная магнитая буря

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
22:27

США "дали добро" на операцию в Курской области: заявление Пентагона

22:26

Начала переговоров с РФ на втором Саммите мира не будет: Ермак назвал другую цель

22:24

Единое правило для всех: почему в Австрии тело человека могут "выселить" с кладбищаВидео

22:24

СНГ нужно держаться вместе: Лукашенко заговорил о крахе России

Реклама
22:13

"Похож на бомжа": путинист Филипп Киркоров окончательно слетел с катушек

21:49

Россияне рвут и мечут: Алла Пугачева разгромила российских пропагандистов

21:47

В РФ знали о планах атаки на Курскую область, но проигнорировало их - Bloomberg

21:40

Это гениально. Как Украина обманула Россию с операцией под Курскоммнение

21:38

Закончил карьеру с "бронзой": Беленюк взял медаль Олимпиады-2024

21:30

Триумфальное возращение: на арене Евровидения-2025 появился еще один конкурсант

21:15

Был шанс отрезать Крым: известно, какая операция ВСУ могла стать ключевой в войне

21:12

Топ-5 лучших комедий: фильмы, которые поднимут даже самое плохое настроение

21:08

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой

21:02

Не дотянул до "золота": Парвиз Насибов завоевал серебро на Олимпиаде

20:45

"Невозможное стало возможным": у Зеленского объяснили реакцию мира на кризис в Курске

Реклама
20:03

Не Крымский мост: ВСУ могут изменить ход войны в Украине - куда нужно ударитьВидео

19:57

The Telegraph: у операции в Курской области есть три цели

19:54

Jerry Heil призналась, какой известный мужчина помог ей построить карьеру

19:52

На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

19:19

Обмануть никто не сможет: как проверить серебро на подделку магнитом и бумагой

19:11

4 главные цели: Сырский рассказал, что полностью остановит наступление РФ в Украине

19:00

Не из-за России: почему африканские страны прекращают дипотношения с Украиноймнение

18:51

Как определить фальшивые доллары: правила проверки, чтобы не влететь в "копеечку"Видео

18:47

Виктор Бронюк из группы ТиК уволился из ВСУ - что случилось

18:30

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

18:28

4 лучших способа, как отмыть бутылку для воды: игнорирование правил может ударить по здоровьюВидео

18:12

Мог быть захвачен стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском

18:12

"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

17:53

Включение Суджи в состав Сумского района: что ответили в Украине

17:38

Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

17:31

Ответ неочевиден: что на самом деле означает "G" в 5G и чем он отличается от 4G

17:30

Отмена свадьбы и ревность: Kazka Зарицкая раскрыла подробности личной жизни

17:20

Бизнес принимает вызовы: Интеррыбфлот демонстрирует устойчивость в условиях энергетического кризиса новости компании

16:55

Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются

16:54

ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

Реклама
16:45

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

16:40

Не хуже Мишиной: участник "Холостячки" впервые показал невесту

16:26

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

16:14

Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

16:14

Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина

16:01

В Украине заработало приложение для военных "Армия+": что о нем известноФото

15:46

Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

15:42

Порошенко требует от нардепов "Евросолидарности" отдыхать на курортах Европы "незаметно" - блогер Иванов

15:41

Депутат Бундестага выдал "базу" о боях под Курском: восхищается решимостью ВСУ

15:28

Распад РФ им не нужен: известно, каким исходом войны заинтересованы в СШАВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять