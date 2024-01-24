Это чекистская провокация, следы ведут на Лубянку

Видимо, основная цель очередного массового убийства - дестабилизация ситуации в Украине.

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Катастрофа Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

У меня нет сомнений, что российский самолёт с украинскими военнопленными был сбит в результате чекистской провокации. Скажете - там же были и россияне тоже, экипаж и сопровождающие. А когда это чекистов останавливало? Недавно они взорвали собственный самолёт с целым выводком героев России, включая Пригожина и Уткина.

Не суть важно, как они уничтожили самолёт с пленными - сами взорвали/сбили или подставили под украинские ракеты, слив информацию, что в нём находятся какие-то важные российские чины или вооружения (про своих пленных там украинцы просто не могли знать). Главное, что из этой трагедии торчат огромные чекистские уши.

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Видимо, основная цель очередного массового убийства - дестабилизация ситуации в Украине. Российские власти уже пытались использовать для этого пленных - заставляли звонить родственникам в Украину и жаловаться на то, что Зеленский их якобы отказывается менять на россиян. Теперь провокация выведена на другой уровень. Российская пропаганда уже истошно вопит, что Киев сознательно уничтожил своих военнопленных. Таким образом Кремль и Лубянка пытаются спровоцировать взрыв массового недовольства и хаос в Украине.

Другими целями этого преступления может быть элементарная месть за болезненные удары против российских объектов и стремление дискредитировать Украину в глазах международной общественности. Ничего у них не получится, но они сейчас будут очень стараться.

Очевидные кровавые следы провокации ведут на Лубянку и в Кремль.

Апдейт. Френды пишут, что есть шанс, что пленных в самолёте не было, а я зря поверил первым сообщениям. Дай бог, чтобы так. Тогда провокация в другом. Сбит самолёт с оружием, а российские власти врут, что там были украинские военнопленные. При этом цели провокации остаются такими же, какими они описаны в посте.

Даже если это информационная провокация, а пленных на борту сбитого самолёта не было, она может стать кровавой. Кремлю в подтверждение своей версии нужно будет предъявить труппы украинских пленных. Иначе никто не поверит, что они были в самолёте, а попытка заставить Запад отказаться по этому поводу от поставок ракет Украине провалится. А где эти трупы взять? Только убив пленных и выдав их за жертв крушения самолёта, якобы вызванного украинским обстрелом.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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