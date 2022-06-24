Никто сейчас вам не скажет, когда горячая фаза войны точно может закончиться / facebook.com/GeneralStaff.ua

Тезис "эта война надолго" сейчас звучит из уст абсолютно всех комментаторов и аналитиков.

Ну и политиков, но если о них, то цель вполне понятна - просчитать риски от наиболее ресурсно тяжелого для страны сценария "войны на истощение", показать врагу свою уверенность держаться до конца и психологически подготовить общество к нему. Это все сделано образцово.

И сегодня мантра о длительной войне почему-то стала таким желанным тотальным консенсусом, который исключает критическое обдумывание или оппонирование. Сказано: война эта на годы и баста.

Но что смешно, очень часто об этом тезисе приходится слышать как раз от тех комментаторов, которые до 24 февраля топали ногами и безоговорочно убеждали, что никакого полномасштабного вторжения не будет, а Россия исключительно сосредоточится на Донбассе. Ну такое.

Читайте такжеВозможные переговоры: астролог назвала Луну, которая станет переломной в войнеПриходилось недавно общаться с одним вроде бы в сознании чиновником, у которого глаза горели, когда он говорил, что эта война на десятилетия. И любое противоположное предположение вызывает почему-то инфернальное раздражение или агрессивное отвращение. Почему так?

Тезис о долгой горячей войне стал фетишем самоубеждения и насильственного принуждения своей психики к сложностям войны. Что, наверное, полезно во времена коллективной тревоги и подчинения организма инстинкту самовыживания.

Человеку легче себя заставить адаптироваться к войне из негативной рамки, чем унижать себя опрометчивым упованием на привлекательное лучшее в виде скорого конца войны. Сказывались инфантильные размышления в первые дни войны, когда многие верили, что это на пару недель. Максимум.

Однако, если попытаться отнестись и к тезису о долгой войне критически, то и она подпадает под действие фактора "черного лебедя". Любая горячая война является ресурсно изнурительной и для РФ, так же как и для Украины. Нет денег и ресурса - затихают горячие действия. Любая война завершается мирным соглашением, так же будет и в нашей войне.

Правда также заключается в том, что никто сейчас вам не скажет, когда горячая фаза войны точно может закончиться. Если даже американская разведка ошибалась, обсчитывая стойкость Киева в несколько дней, то нужно рассудительно отнестись и к всепропащей футурологии наших местных деятелей.

Война может растянуться на 2023 год, а может быть свернута уже в этом. Не надо из себя корчить больших ванг или политических экстрасенсов, ибо кроме личных страхов подобная самоуверенность не свидетельствует ни о чем. Карты таро можно раскладывать только для себя для большего успокоения или наоборот - усиления истерики.

Читайте такжеВойна на истощение: оккупанты нацелились на четыре города Украины - МинобороныТак же как обманчиво думать, что смерть Путина или смена власти в РФ приведет к завершению войны. Или еще более примитивная мысль о том, что завершение войны возможно лишь после победного парада на Красной площади в Москве.

Интересно каким образом, когда даже артиллерии нам не достаточно для ведения стратегической оборонительной операции на Донбассе? При этом, многие из среднестатистических украинцев сознательно не видят при этом фактора ядерной угрозы со стороны РФ. Это же действительно не шутки.

Или не способны задуматься, что большое унизительное поражение России, подсвеченное в информационной среде, способно всколыхнуть ее впоследствии в роковой реванш без послевоенного выстраивания механизмов принудительной демократизации и денацификации РФ.

Любые наши рассуждения относительно даты окончания этого кровавого противостояния очень часто становятся заложниками наших личных психологических страхов и компенсаторных механизмов.

Не надо переоценивать доступ и к открытым данным, потому что они поверхностные. Если даже закрытые данные иногда вызывают роковые ошибки, а интуиция вообще не способна найти ответы на широкий круг вопросов.

При этом, это является прямым следствием того факта, что на самом деле большая часть украинцев уже обустраивает свою жизнь в более-менее комфортных условиях как для такой мощной войны, которая сейчас продолжается.

Речь идет о свободном доступе к информации, экономической активности, правах и свободах людей и тому подобное. Поэтому долгая война уже не такая и страшная, если взглянуть на календарь.

Невтянутые в боевые действия украинцы уже комфортно чувствуют себя в модели "долгой войны" и это еще больше подгоняет к уверенному навязыванию тезиса окружающим, родственникам, соотечественникам.

Многие люди жалуются, что живут одним днем. Но ведь живут... Тогда, когда кто-то погибает на фронте или под ракетами. Становится инвалидом или теряет дом. Переживает боль утраты родного человека или просто теряет дело своей мечты.

С другой стороны, чрезмерное экзистенциальное погружение в тему продолжительности войны может сыграть злую шутку с мобилизационной активностью массового сознания и привести к новым национальным ошибкам.

Наиболее опасным фактором может стать давление украинцев на свое военно-политическое руководство ради быстрого окончания войны и достижения мира любой ценой.

Именно это мы наблюдали в 2014-2015 гг. На той горячей фазе коллективный страх большой войны породил ожидаемое структурирование идеи унизительного, но нужного мира и отсроченной войны. Наиболее органично оно проявилось во мнении людей: "территории ни в какое сравнение не идут с жизнью человека".

И как раз именно эта рамка и родила Минские договоренности. И именно эта конструкция привела ко второй горячей войне уже в больших масштабах в 2022 г.

Потому что в 2019 г. избиратели уже голосовали за адженду, которая не предусматривала войну. Напротив, доминировал массовый консенсунс в отношении мира. И эту установку на мир усилила деятельность Порошенко, персона которого вызвала объективно отвращение, на которой сыграл конкурент.

Сейчас эта ошибка учтена и она сформировала массовую мобилизационную установку: нет уступкам территорий! Ошибку Порошенко нельзя повторить. Но тут сами россияне постарались, когда своими действиями доказали, что аппетит приходит во время еды и что временное замирение не исключает факта новой войны.

Этим поведением россияне также влияют на контуры будущего (временной/постоянной) мирной конструкции, акцептуя более агрессивную, фаталистическую и неуступчивую позицию Украины, с чем Россия просто не способна справиться сейчас, проводя очередные информационные операции в Украине.

Посмотрим. Знаю только одно: информационно-психологическая составляющая во время этой войны с каждым днем растет. Это первая большая война, которая происходит в эпоху массового интернета. На процентов 60-70% ее победную рамку определяет именно картинка в массовом сознании.

Поэтому думай...те.