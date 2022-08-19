Путин очень сильно обнажился (со своими "военными возможностями"), можно сказать, просто оголился перед всем миром.
Накануне приезда Эрдогана во Львов Зеленский заявил, что Кремлю не нужны никакие посредники, поскольку Кремль не собирается переходить к переговорам о мире. Тем самым он дал понять, что со своей стороны не будет передавать через Эрдогана никаких посланий Путину, но при этом постоянно публично подчеркивает, что готов к переговорам с Путиным.
С военной стороны Кремль явно в провале: за шесть месяцев не удалось занять Донецкую область. Не только не удалось сломать сопротивление украинцев, но и хорошо видно, что украинская армия адаптировалась к войне, чувствует себя уверенно. Новая техника работает: несколько ракетных пусков произвели впечатление. Публично обсуждается, сохранится ли крымский мост.
В отличие от 2014 года, когда концепция Кремля в отношении Крыма и Донбасса была заявлена сразу (Крым аннексируется, Донбасс остается инструментом шантажа), сейчас хорошо видно, что концепция не объявлена, ее нет, существуют только "сценарии". В Херсонской области явные приметы подготовки присоединения.
Но в отличие от 2014 года, явно видно, что вокруг Кремля постоянно пишут о том, что война закончится весной. Расчет на успех Кремль теперь связывает с тем, что Европа откажется от поддержки Украины (из-за газового шантажа, "замерзнет зимой" или просто "устанет").
Это расчет ошибочный и он отражает отсутствие ясного понимания конца войны. Путин очень сильно обнажился (со своими "военными возможностями"), можно сказать просто оголился перед всем миром, он предъявил свою военную машину в действии всему сообществу военных экспертов, генштабов, специалистов по безопасности - и эта "машина в действии" оказалась довольно слабой.
Хотя до того, как Путин "вскрылся", угроза выглядела гораздо более значительной и современной. Эта слабость Кремля придаст ярости украинцам на следующем - третьем - этапе войны, он сейчас и начинается.