Путин очень сильно обнажился / Коллаж Reuters, УНИАН

Накануне приезда Эрдогана во Львов Зеленский заявил, что Кремлю не нужны никакие посредники, поскольку Кремль не собирается переходить к переговорам о мире. Тем самым он дал понять, что со своей стороны не будет передавать через Эрдогана никаких посланий Путину, но при этом постоянно публично подчеркивает, что готов к переговорам с Путиным.

С военной стороны Кремль явно в провале: за шесть месяцев не удалось занять Донецкую область. Не только не удалось сломать сопротивление украинцев, но и хорошо видно, что украинская армия адаптировалась к войне, чувствует себя уверенно. Новая техника работает: несколько ракетных пусков произвели впечатление. Публично обсуждается, сохранится ли крымский мост.

В отличие от 2014 года, когда концепция Кремля в отношении Крыма и Донбасса была заявлена сразу (Крым аннексируется, Донбасс остается инструментом шантажа), сейчас хорошо видно, что концепция не объявлена, ее нет, существуют только "сценарии". В Херсонской области явные приметы подготовки присоединения.

Но в отличие от 2014 года, явно видно, что вокруг Кремля постоянно пишут о том, что война закончится весной. Расчет на успех Кремль теперь связывает с тем, что Европа откажется от поддержки Украины (из-за газового шантажа, "замерзнет зимой" или просто "устанет").

Это расчет ошибочный и он отражает отсутствие ясного понимания конца войны. Путин очень сильно обнажился (со своими "военными возможностями"), можно сказать просто оголился перед всем миром, он предъявил свою военную машину в действии всему сообществу военных экспертов, генштабов, специалистов по безопасности - и эта "машина в действии" оказалась довольно слабой.

Хотя до того, как Путин "вскрылся", угроза выглядела гораздо более значительной и современной. Эта слабость Кремля придаст ярости украинцам на следующем - третьем - этапе войны, он сейчас и начинается.