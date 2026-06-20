Эта награда не для Зеленского, а для народа: Портников - о скандале с поляками

Почему споры вокруг польской награды касаются всех украинцев и самого сути украинско-польского партнерства.

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Зеленского лишили ордена "Белого орла" / фото: скриншот

На фоне дискуссий о будущем украинско-польских отношений всё чаще возникают вопросы о символических жестах и их политическом значении. В своей колонке Виталий Портников, украинский журналист, публицист и политический обозреватель, анализирует спор вокруг высшей государственной награды Польши и объясняет, почему эта тема выходит далеко за пределы личностей. Автор размышляет об общем опыте борьбы, исторической памяти и ответственности союзников.

Сюрреалистическая ситуация начинается именно с угроз президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Ведь это не индивидуальная награда для конкретного человека. В лице Зеленского президент Польши Анджей Дуда наградил всех украинцев, которые боролись с российским вторжением и к тому же превратили свою страну в щит для Польши.

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Да, это честь для президента Украины — такая награда. Но ещё большая честь для Польши в том, что президент страны, воюющей с общим врагом, согласился её принять. И, прошу прощения, этот орден — не вопрос престижа Зеленского, это вопрос престижа ордена Белого Орла.

Ведь, награждая украинского президента, президент Польши наградил каждого украинского солдата, который уже никогда не вернётся домой или который продолжает свою борьбу за будущее Украины и Польши, каждую украинскую женщину, которая воспитывает детей под обстрелами, каждого ребенка, который учится в подземной школе.

Разве вам, дорогие мои польские друзья, этого мало? Разве вы не хотите принять в этом участие? Уверен, что хотите – ведь польская помощь украинцам и Украине была беспрецедентной. А здесь – орден!

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О личности: Виталий Портников Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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