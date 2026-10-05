Эстония готовится к удару РФ: Невзлин рассказал, что задумал Таллинн

Эстония, увеличившая оборонные расходы до 5,4% ВВП, отказывается от доктрины сдерживающей партизанской обороны и готовится бить по России на сотни километров вглубь с первого дня вторжения, сообщает Financial Times. Эксперт Леонид Невзлин считает, что в Таллинне верно оценивают угрозу, в том числе возможную провокацию против Нарвы, но предупреждает, что срок "от одного до четырёх лет" может оказаться слишком оптимистичным. Публикуем его позицию.
Эстония готовится к прямому нападению РФ, меняет свою военную доктрину - и это очень интересные изменения. Вместе с резким увеличением военных расходов до 5,4% ВВП в Таллинне решили изменить и характер закупаемого вооружения. В частности, страна заключила контракты на приобретение систем HIMARS, включая ракеты с дальностью до 300 километров, и аналогичных южнокорейских систем.
Эстонские военные планировщики переосмыслили возможную войну. Раньше они исходили из того, что в случае российского вторжения эстонские силы быстро мобилизуются и будут вести практически партизанскую оборону, изматывая российские войска и нанося им тяжёлые потери до прибытия основных сил НАТО. Вот только опыт войны в Украине и понимание того, что альянс может не выдержать проверки на прочность, заставили изменить этот подход. РФ не считается с потерями.
Теперь Таллинн переходит к доктрине, предполагающей недопущение утраты вообще какой-либо территории: Эстония намерена сражаться за каждый клочок земли непосредственно у границы и с первого же дня вторжения наносить России мощные удары на сотни километров в глубину её территории.
Эстонская военная разведка опасается ограниченной российской операции против какого-либо приграничного объекта - прежде всего Нарвы. Её захват не имел бы особого смысла, если бы целью было полномасштабное вторжение, но может быть использован как провокация с целью расколоть НАТО. И выдержит ли альянс этот экзамен - большой вопрос.
В Таллинне абсолютно правильно понимают ситуацию и серьёзно готовятся. Есть только одна оговорка. Высокопоставленный представитель эстонской разведки сказал журналистам, что критически важный период, в течение которого странам Балтии необходимо решить проблему своей обороны, - ближайшие один–четыре года. Это может быть слишком оптимистичной оценкой.
О персоне: Леонид Невзлин
Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.
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