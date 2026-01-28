На данный момент форма возможной агрессии РФ до конца неясна.

Россияне информационно создают поле вокруг Латвии, в котором доминирует позиция сомнительного суверенитета этого государства. Так же заметны соответствующие признаки такого отношения со стороны российской дипломатии, и разведка Латвии их замечает.

Хочу напомнить, что начиная с 90-х годов соответствующая стратегия россиян работала и в отношении Украины, и это привело в итоге к попыткам политической, а затем и военной оккупации нашего государства.

Еще в 2024 году в разговоре с латвийскими военными отмечал, что есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтии.

Пока форма возможной агрессии РФ до конца неясна — это могут быть дроновые удары по инфраструктуре, или гибридные пехотные операции, или шантаж.

Впрочем, очевидно, что РФ проводит скрытую подготовку к такому сценарию, а также пытается накопить ресурсы под это, чтобы данный сценарий стал возможным в случае политической воли режима.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

