Есть у меня к Пригожину хорошое предложение: бери свою банду и уходи к украинцам

Как не крути, а провалил Пригожин путинское задание. Не взял Бахмут к 9 мая. А ведь, наверняка, обещал. Так что ждет его теперь неминуемая опала.

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Провалил Пригожин путинское задание, говорит Альфред Кох / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Прошел один год и семьдесят четыре дня войны. Вот уже и 9 мая закончилось, а Пригожин так и не взял Бахмут… Все ему снарядов не хватает. А вот с украинской стороны сообщают, что они не заметили снижения интенсивности работы российской артиллерии в Бахмуте. Кому верить - ума не приложу… То ли тому, кто ищет оправдания своему провалу, то ли тем, кто каждый час получает себе на головы тонны снарядов?

Кстати, Пригожин в своем последнем, пространном видео "про старичка-му**ка" стыдливо умолчал о тотальном обстреле Бахмута фосфорными снарядами. Интересно, он случайно про него забыл или нарочно? Ведь такой обстрел смазывает картину "снарядного голода" у ЧВК "Вагнер"?

Совсем распоясался путинский повар. Вот уже и кадыровского внушения ему хватило только на один день. Есть такая болезнь - логорея. Болезненная болтливость. Похоже, что Пригожин страдает ею в особо острой форме.

видео дня

А еще бывает, что люди от страха заткнуться не могут. Говорят, говорят без умолку. И чем им страшнее, тем они дольше и эмоциональнее говорят, почти кричат… Что ж, каждый человек снимает стресс как умеет.

Как не крути, а провалил Пригожин путинское задание. Не взял Бахмут к 9 мая. А ведь, наверняка, обещал. Так что ждет его теперь неминуемая опала. Со всеми вытекающими из этого последствиями: незаметно исчезнет путинская броня и тут же образуются скучные следователи из ФСБ с массой щекотливых вопросов и про кувалду, и про вербовку зэков, и про "дискредитацию армии"...

- Да вы же мне все согласовали! - завопит подозреваемый. Я же с вами специально на эту тему говорил!

- Да? - ответят ему. Вы что-то путаете, уважаемый. Впрочем, быть может у вас есть какие-то письменные доказательства этого?

- Но вы же сами сказали, что такие деликатные вещи нельзя класть на бумагу! - ответит Пригожин. И уже в момент произнесения этой фразы поймет, как мощно он влип…

- Дайте я позвоню Путину!

- Да пожалуйста, звоните, вот телефон.

- Не берет…

- Какая жалость… Тогда позвольте нам все-таки задать наши вопросы? Да оставьте вы телефон в покое. Что вы как ребенок, ей богу. Вы же, наверное, уже поняли, что это он нас к вам и прислал…

Есть у меня к Пригожину хорошое предложение. Не жди фээсбэшников. Бери всю свою банду и уходи на запад, к украинцам. Откроешь фронт для ВСУ - будет тебе скощуха. Впрочем, решай сам: стать тебе новым Власовым или свежим трупом.

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Я так понимаю, что посланец с весточкой от Кадырова (о котором он давеча тебе говорил) уже в дороге. Надеюсь, тебе хватит ума его не дожидаться? Впрочем, решай сам. Войны этой вам все равно не выиграть, а за поражение стрелочником будешь ты. Тут уж не сомневайся.

Путин провел самый молниеносный парад за всю историю этих парадов. Он длился 45 минут. И на этом параде он говорил все те же глупости, которые он давно говорит: "мы ни на кого не нападали", "Запад развязал настоящую войну против России", "мы не воюем против украинского народа" и т.д. Он действительно верит, что его слова меняют реальность. Он верит что ее можно менять заклинаниями. Нужно только много раз повторить одно и то же и именно так все и случится.

Я сегодня понял, в чем главная особенность Путина, которая заставляет всех ошибаться в анализе его поведения и прогнозах его действий. И это не полное отсутствие эмпатии. Людей без эмпатии много. Особенно в России. Такие люди вполне предсказуемы. Уникальность Путина состоит в том, что у него совершенно нет стыда.

Ему никогда не бывает стыдно за себя. Он начисто лишен этого чувства. Что, в сущности, останавливает человека от, например, вранья? Боязнь разоблачения! Тебя разоблачат - и тебе станет стыдно. А Путину не бывает стыдно. Он не знает такого чувства. Поэтому он может спокойно и беззастенчиво врать глядя тебе в глаза. Разоблачили? Подумаешь, делов-то! Стыд глаза не ест. И снова давай врать.

С Путиным нельзя разговаривать. Даже о погоде. В этом нет никакого смысла. Человечество еще не научилось предсказывать поведение человека, лишенного стыда. Он способен на все. И строить свою стратегию по отношению к нему нужно исходя из этого факта.

Нужно двигаться по своей программе без всякой связи с его реакциями. Просто вообще не обращать на него внимания. Пусть говорит все что хочет. Это просто белый шум. Сотрясение воздуха. С таким же успехом он мог бы говорить: "бе-бе-бе" или "гы-гы-гы".

Ну вот скажите мне: какой смысл в его речах, если он сначала может сказать о том, что никакой народ не имеет превосходства над другими, а через предложение сообщить слушателям об очевидном духовном и моральном превосходстве русских? Ну, разве, это можно анализировать всерьез?

Он каждый день несет эту свою абракадабру. И я уверен: он даже сам уже не очень заботится о том, чтобы не выглядеть дураком, произнося эту околесицу. Ему плевать, ему не стыдно. Человек без стыда совершенно неуязвим. Его может остановить только физическая смерть или полная изоляция. Поэтому покуда он жив, с ним просто нельзя коммуницировать. Потому, что это лишено смысла.

Я, откровенно говоря, несколько обескуражен тем, что на Западе еще есть политики, которые настаивают на переговорах с ним. Как можно с ним о чем-то договориться, если он сам, открытым текстом, говорит, что его понимание суверенитета заключается в том, что суверен соблюдает договоренности лишь до тех пор, пока они ему выгодны.

Причем никаких объективных критериев выгодности/невыгодности нет. Поэтому заключив с ним сделку, вы становитесь заложником его личных спонтанных оценок выгодности/невыгодности. И, следовательно, проснувшись однажды утром, вы не можете быть уверены в том, что ваша сделка еще работает.

В такого рода сделке нет никакого смысла. Она равна ее отсутствию. Зачем заключать с человеком договор, если он действует лишь тогда, когда он ему выгоден? Ведь если нечто выгодно человеку, он это делает и без какого-либо договора, и ровно до тех пор, пока это ему выгодно. Разве это не совпадает с тем, что говорит Путин?

Еще раз: надо двигаться по своей программе без оглядки на Путина. Вот США выделили очередной транш помощи Украине в 1,2 млрд долларов. Вот этим и надо заниматься: получать оружие, комплектовать армию наступления, наступать, разбить врага и выгнать его со своей земли. Совершенно не обращая внимания ни на Путина, ни на его парады, ни на речи на этих парадах.

Ведь наше дело - правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

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