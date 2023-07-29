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Есть ли смысл тратить 40 миллиардов на беспилотники?

Павел Вернивский
29 июля 2023, 06:22
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Когда правительство увидело сильную общественную реакцию на проблему, оно не могло ее игнорировать.
Есть ли смысл тратить 40 миллиардов на беспилотники?
Российский дрон Ланцет / коллаж: Главред, фото: mil.in.ua

Наверняка все слышали новость, что правительство выделило 40 млрд грн на развитие отрасли беспилотников?

И если полгода назад похожую программу на 20 млрд презентовали министры, то в этот раз ее презентовал аж премьер-министр!!! Хотя на самом деле, я считаю, что ее должен был бы презентовать президент, потому что от его политической воли зависит развитие направления!

видео дня

Тем не менее, это все же небольшая победа. Когда правительство увидело мощную общественную реакцию на проблему и не могло ее игнорировать. И вот именно так в демократическом обществе работает общественное давление!

Однако, несмотря на это, я продолжаю думать, что правительство делает недостаточно для развития этой отрасли. Недостаточно в том смысле, что все эти меры не позволят нарастить производство дронов, чтобы изменить ситуацию на поле боя или просто догнать русских. (...)

Я посмотрел тяжелую видео-нарезку, как наши ребята силами 100 единиц техники пошли в наступление.

И их колонну разбили Ланцетами. Не знаю уровень наших потерь. Россияне пишут о 40 единицах, но в одном ролике - показано где-то 10 различных попаданий Ланцетами.

И мне очень бы хотелось, чтобы такие видео смотрели наши политики! Чтобы они понимали, что такое дроны в современной войне. И какой они могут нанести урон, когда враг их применяет массово.

Потому что у нас дроны воспринимают как модный гаджет, а не полноценное оружие.

И пока враг интенсивно наращивает производство дронов, то у нас политики больше хайпуют на теме, чем занимаются решением проблемы.

Кто такой Павел Верновский?

Павел Верновский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

Источник

война в Украине беспилотник
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