Есть хорошая и плохая новость о Трампе

Правление Трампа это торжество трех "н": некомпетентности, неадекватности, неэффективности.

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Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/DonaldTrump

Есть хорошая и плохая новость.

Многие противники Трампа опасались, что к власти в США пришел потенциальный диктатор. Однако первые его сто дней показали, что президентом стал скорее мистер Хаос.

Фашистские и коммунистические диктаторы четко знали, что они хотят, и шли к своей цели. Их стремления были иррациональны, но политические инструменты - вполне эффективны. В отличие от них, Трамп может только провозглашать свои хотелки, он даже не задумывается о технологии их реализации.

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Правление Трампа это торжество трех "н": некомпетентности, неадекватности, неэффективности. Он сам и его команда некомпетентны в том, чем занимаются. Сумасшедший конспиролог Кеннеди решает проблемы здравоохранения. Журналист- алкоголик Хегсет руководит обороной страны. Жуликоватый девелопер Виткофф становится главным международным переговорщиком. Комментатор-фрик Габбард координирует вопросы безопасности.

Все они, также как и Трамп, неадекватно воспринимают реальность, живут в придуманном мире собственных консирологических фантазий. Их босс окончательно повернулся на собственном величии, а они всячески подыгрывают его нарциссизму.

Практически во всех областях политика американской администрации в прошедшие сто дней развивалась по такому сценарию. Трамп ставил нереальную цель: мир за 24 часа, купим Гренландию, заставим всех платить США огромные тарифы и т.д., и т.п. Его подобострастная свита брала под козырек - начинались хаотичные, непродуманные, противоречивые действия с нулевым, вернее, разрешительным результатом. Далее Трамп сдавал назад или грозился "выйти из процесса". Позади него оставались лишь руины: отношений с союзниками, биржевых индексов, здравого смысла.

Мистер Хаос занимается разрушением созданного несколькими поколениями его предшественниками, например, евроатлантического единства. Однако он неспобен ничего создать взамен разрушенного, даже организовать какой-то новый фашизм, чего хотели бы многие в его окружении. На этих развалинах Трамп и его клика не могут надолго задержаться у власти.

Да, он инициирует какие-то гонения на своих противников, нарушает законы, пытается установить авторитарную власть, делить мир с Путиным. Но все это носит такой же хаотичный и бестолковый характер, как и его действия в других направлениях. Когда Гитлер решил договориться со Сталиным, ему хватило на это нескольких дней. Трамп, в случае с Путиным, к счастью, даже на это оказался неспособен.

Итак, после ста дней Трампа есть две новости: одна хорошая, другая плохая. Диктатуры в США не будет, будет хаос до конца администрации Трампа.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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