Если завтра война

В Украине не прослеживается процесс активной подготовки к войне / УНИАН

У меня на ФБ-странице в разделе "О себе" уже длительное время размещено мотто "Si vis pacem, para bellum". Что значит "стремишься к миру - готовься к войне". Эта испытанная тысячелетиями латинская максима, которая предоставляет лучший и эффективный рецепт для сохранения мира, является сверхактуальной для Украины здесь и сейчас.

Потому что вопрос масштабной агрессии России в Украине пока зависит не от нас - он зависит, найдут Путин и Байден взаимоприемлемый компромисс или нет. Украинский кризис до боли напоминает Карибский, который случился 59 лет назад, в далеком 1962 году. Тогда удалось избежать Третьей мировой только потому, что лидерам США и СССР хватило мудрости найти стратегический компромисс по "Острову Свободы" вместо погрузить мир в ядерный апокалипсис.

Читайте такжеБольшая война РФ и Украины - катастрофа для Москвы и Европы: Резников призвал Запад к контрударуНапомню словами Википедии: В 1962 году "на Кубе было развернуто все имеющееся оружие, включая ядерное. В ответ президент США Джон Кеннеди объявил морскую блокаду острова Куба, которая предусматривала досмотр всех кораблей, направлявшихся на остров, с целью недопущения туда советских войск и оружия. Войска НАТО и стран Варшавского договора были переведены в состояние постоянной готовности.

Таким образом мир подошел к грани начала новой войны. 24 октября 1962 г. пять советских кораблей подошли вплотную к зоне блокады и остановились. Лидеры США и СССР Джон Кеннеди и Хрущев в последний момент (за три часа до возможного удара США по Кубе) смогли договориться. Договоренность заключалась во взаимных уступках обеих стран:

- СССР забирают ракеты с Кубы и допускают туда инспекторов ООН;

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- США демонтируют в полугодовой срок свои ракеты в Турции и не делают попыток переворота на Кубе."

Конечно, это было ограничением суверенитета и Кубы, и Турции, о которых договорились без них. Это то, чего не понимают современные украинские лидеры: государственный суверенитет не является абсолютным. Именно поэтому коллективный Запад так жестко и последовательно давит на Иран, чтобы тот отказался от своей ядерной программы. Именно поэтому иностранные войска свергли режим Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Ибо как говорит другая латинская пословица, Quod licet Iovi, non licet bovi-то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Нравится нам это или нет, но современное мироустройство с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые принимают и имеют право вето на ключевые решения безопасности, именно об этом. И Россия в этой истории среди государств-юпитеров, а Украина – среди стран-быков...

Что же нам делать? Si vis pacem, para bellum - стремишься к миру, готовься к войне. И с этим у нас невероятная проблема. Берем Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", принятый еще на заре украинской независимости. Он именно об этом: как подготовиться к возможному нападению агрессора. И начинаем внимательно читать его предписания и дефиниции.

Что такое мобилизационная подготовка? Это "комплекс организационных, политических, экономических, финансовых, социальных, правовых и иных мер, которые осуществляются в мирное время с целью подготовки [...] к своевременному и организованному проведению мобилизации и удовлетворению потребностей обороны государства и защите его территории от возможной агрессии, обеспечению жизнедеятельности населения в особый период". То есть именно то, чем должна заниматься власть прямо здесь и сейчас, когда хор западных разведок и СМИ взывает о вероятной как никогда угрозе масштабного наступления на Украину.

Я не имею достаточно данных и соответствующих допусков к секретным документам, чтобы комментировать все мероприятия, которые предусматривает мобилизационная подготовка и хотя бы частичная (и возможно скрытая) мобилизация, но некоторые из них проверить довольно легко.

Так закон гласит, что мобилизационная подготовка предусматривает "образование и подготовку к развертыванию специальных формирований", которые являются "образованными в мирное(!) время автомобильные, авиационные, водные, железнодорожные, медицинские и другие формирования, которые после соответствующей подготовки передаются во время мобилизации в установленном порядке в Вооруженные Силы Украины, другие военные формирования для удовлетворения их потребностей". В отношении железнодорожников, водников и автомобилистов ничего не скажу, но из опрошенных мной сотен врачей, имеющих боевой опыт, никто не получал никаких инструкций на случай начала полномасштабной агрессии со стороны РФ, не говоря уже о "соответствующей подготовке": курсы тактической медицины, правила поведения в зоне боевых действий, слаживание и тому подобное...

Также мобилизационная подготовка предусматривает "подготовку и содержание в надлежащем состоянии техники и объектов, предназначенных для передачи в случае мобилизации Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям". Буду рад ошибаться, но у ПДМГ на балансе несколько карет скорой помощи, которые стоят на соответствующем учете в военкомате. До сих пор никто не поинтересовался, в каком они состоянии, на ходу или нет, не говоря уже об укомплектованности медицинскими материалами...

Читайте такжеПутин нагоняет панику на Запад, чтобы получить реванш за холодную войнуТакже мобилизационная подготовка предусматривает планирование и подготовку к нормированному (в случае необходимости) обеспечению населения продовольственными и непродовольственными товарами, медицинским обслуживанием, услугами связи, транспорта, коммунальными и бытовыми услугами". Что позволила в этом году власть? При рекордном урожае зерновых у нас образовался дефицит муки, которую мы вынуждены импортировать из-за рубежа. Украинские пекари уже предупредили правительство: до конца года подорожание хлеба и изделий из муки составит 10-15%, а пик дефицита муки ожидается в январе-феврале.

О критически малых запасах топлива и угля не говорил в этом году только ленивый...

Также мобилизационная подготовка предусматривает "проведение военно-экономических мобилизационных учений и тренировок". Опять же рад ошибаться, но среди сотен своих знакомых-ветеранов не слышал хоть об одной такой выучке, кроме тех, что ветераны организуют по собственной инициативе и за свой счет...

Вопросов множество. Повторюсь, я рад ошибаться, но очень похоже на то, что власть просто игнорирует не только призывы наших западных партнеров готовиться к масштабной атаки со стороны РФ, но и прямые предписания собственного законодательства. Молчу уже о здравом смысле.

Русские прекрасно знают ужасное состояние нашей мобилизационной подготовки. И именно это может стать решающим аргументом таки попытаться устроить Украине блицкриг. Потому что слабость потенциальной жертвы провоцирует агрессора к нападению не меньше, чем потенциальные ракеты НАТО на территории Украины.