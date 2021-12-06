УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Если завтра война

Геннадий Друзенко

Украинский юрист, публицист, переводчик и общественный деятель.

6 декабря 2021, 19:27

Русские прекрасно знают ужасное состояние нашей мобилизационной подготовки. И именно это может стать решающим аргументом таки попытаться устроить Украине блицкриг.

false
В Украине не прослеживается процесс активной подготовки к войне / УНИАН

У меня на ФБ-странице в разделе "О себе" уже длительное время размещено мотто "Si vis pacem, para bellum". Что значит "стремишься к миру - готовься к войне". Эта испытанная тысячелетиями латинская максима, которая предоставляет лучший и эффективный рецепт для сохранения мира, является сверхактуальной для Украины здесь и сейчас.

Потому что вопрос масштабной агрессии России в Украине пока зависит не от нас - он зависит, найдут Путин и Байден взаимоприемлемый компромисс или нет. Украинский кризис до боли напоминает Карибский, который случился 59 лет назад, в далеком 1962 году. Тогда удалось избежать Третьей мировой только потому, что лидерам США и СССР хватило мудрости найти стратегический компромисс по "Острову Свободы" вместо погрузить мир в ядерный апокалипсис.

Читайте такжеБольшая война РФ и Украины - катастрофа для Москвы и Европы: Резников призвал Запад к контрударуНапомню словами Википедии: В 1962 году "на Кубе было развернуто все имеющееся оружие, включая ядерное. В ответ президент США Джон Кеннеди объявил морскую блокаду острова Куба, которая предусматривала досмотр всех кораблей, направлявшихся на остров, с целью недопущения туда советских войск и оружия. Войска НАТО и стран Варшавского договора были переведены в состояние постоянной готовности.

Таким образом мир подошел к грани начала новой войны. 24 октября 1962 г. пять советских кораблей подошли вплотную к зоне блокады и остановились. Лидеры США и СССР Джон Кеннеди и Хрущев в последний момент (за три часа до возможного удара США по Кубе) смогли договориться. Договоренность заключалась во взаимных уступках обеих стран:

- СССР забирают ракеты с Кубы и допускают туда инспекторов ООН;

Реклама

- США демонтируют в полугодовой срок свои ракеты в Турции и не делают попыток переворота на Кубе."

Конечно, это было ограничением суверенитета и Кубы, и Турции, о которых договорились без них. Это то, чего не понимают современные украинские лидеры: государственный суверенитет не является абсолютным. Именно поэтому коллективный Запад так жестко и последовательно давит на Иран, чтобы тот отказался от своей ядерной программы. Именно поэтому иностранные войска свергли режим Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Ибо как говорит другая латинская пословица, Quod licet Iovi, non licet bovi-то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Нравится нам это или нет, но современное мироустройство с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые принимают и имеют право вето на ключевые решения безопасности, именно об этом. И Россия в этой истории среди государств-юпитеров, а Украина – среди стран-быков...

Что же нам делать? Si vis pacem, para bellum - стремишься к миру, готовься к войне. И с этим у нас невероятная проблема. Берем Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", принятый еще на заре украинской независимости. Он именно об этом: как подготовиться к возможному нападению агрессора. И начинаем внимательно читать его предписания и дефиниции.

Что такое мобилизационная подготовка? Это "комплекс организационных, политических, экономических, финансовых, социальных, правовых и иных мер, которые осуществляются в мирное время с целью подготовки [...] к своевременному и организованному проведению мобилизации и удовлетворению потребностей обороны государства и защите его территории от возможной агрессии, обеспечению жизнедеятельности населения в особый период". То есть именно то, чем должна заниматься власть прямо здесь и сейчас, когда хор западных разведок и СМИ взывает о вероятной как никогда угрозе масштабного наступления на Украину.

Я не имею достаточно данных и соответствующих допусков к секретным документам, чтобы комментировать все мероприятия, которые предусматривает мобилизационная подготовка и хотя бы частичная (и возможно скрытая) мобилизация, но некоторые из них проверить довольно легко.

Так закон гласит, что мобилизационная подготовка предусматривает "образование и подготовку к развертыванию специальных формирований", которые являются "образованными в мирное(!) время автомобильные, авиационные, водные, железнодорожные, медицинские и другие формирования, которые после соответствующей подготовки передаются во время мобилизации в установленном порядке в Вооруженные Силы Украины, другие военные формирования для удовлетворения их потребностей". В отношении железнодорожников, водников и автомобилистов ничего не скажу, но из опрошенных мной сотен врачей, имеющих боевой опыт, никто не получал никаких инструкций на случай начала полномасштабной агрессии со стороны РФ, не говоря уже о "соответствующей подготовке": курсы тактической медицины, правила поведения в зоне боевых действий, слаживание и тому подобное...

Также мобилизационная подготовка предусматривает "подготовку и содержание в надлежащем состоянии техники и объектов, предназначенных для передачи в случае мобилизации Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям". Буду рад ошибаться, но у ПДМГ на балансе несколько карет скорой помощи, которые стоят на соответствующем учете в военкомате. До сих пор никто не поинтересовался, в каком они состоянии, на ходу или нет, не говоря уже об укомплектованности медицинскими материалами...

Читайте такжеПутин нагоняет панику на Запад, чтобы получить реванш за холодную войнуТакже мобилизационная подготовка предусматривает планирование и подготовку к нормированному (в случае необходимости) обеспечению населения продовольственными и непродовольственными товарами, медицинским обслуживанием, услугами связи, транспорта, коммунальными и бытовыми услугами". Что позволила в этом году власть? При рекордном урожае зерновых у нас образовался дефицит муки, которую мы вынуждены импортировать из-за рубежа. Украинские пекари уже предупредили правительство: до конца года подорожание хлеба и изделий из муки составит 10-15%, а пик дефицита муки ожидается в январе-феврале.

О критически малых запасах топлива и угля не говорил в этом году только ленивый...

Также мобилизационная подготовка предусматривает "проведение военно-экономических мобилизационных учений и тренировок". Опять же рад ошибаться, но среди сотен своих знакомых-ветеранов не слышал хоть об одной такой выучке, кроме тех, что ветераны организуют по собственной инициативе и за свой счет...

Вопросов множество. Повторюсь, я рад ошибаться, но очень похоже на то, что власть просто игнорирует не только призывы наших западных партнеров готовиться к масштабной атаки со стороны РФ, но и прямые предписания собственного законодательства. Молчу уже о здравом смысле.

Русские прекрасно знают ужасное состояние нашей мобилизационной подготовки. И именно это может стать решающим аргументом таки попытаться устроить Украине блицкриг. Потому что слабость потенциальной жертвы провоцирует агрессора к нападению не меньше, чем потенциальные ракеты НАТО на территории Украины.

viber
мобилизация
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минут Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВсе, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабря Самая вкусная закуска на Новый год 2022: готовим запеченные блинчики с сыром за 20 минутСамая вкусная закуска на Новый год 2022: готовим запеченные блинчики с сыром за 20 минут Украину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогодыУкраину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогоды Как кофе влияет на зрение человека - ответ ученыхКак кофе влияет на зрение человека - ответ ученых
20:06

Тело пролежало неделю: на Хмельнитчине произошло жуткое убийство 41-летней женщины

19:58

США составили "чертовски агрессивный" пакет санкций против России - CNN

19:54

Гороскоп на завтра 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

19:47

В Хмельницкой области невестка заколотила до смерти шваброй свекровьВидео

19:36

У королевы Елизаветы II произошло гореВидео

Реклама
19:35

Зеленский отмечает годовщину создания ВСУ: онлайн-трансляцияВидео

19:28

Леся Никитюк показала себя без белья

19:27

Если завтра войнамнение

19:19

Ляшко сам себя вакцинировалВидео

19:00

Минздрав закупил вакцину от гриппа для некоторых граждан: кто получит дозуВидео

18:35

Ясько заявила о "фармакологической пытке" над СаакашвилиВидео

18:33

Переговоры Байдена с Путиным: в Кремле выдвинули условие по УкраинеВидео

18:24

Под Днепром в гараже нашли мертвыми 19-летних супруговВидео

18:21

В Кабмине спрогнозировали курс доллара на конец годаВидео

17:50

Больше вес – меньше цена доставки: Новая почта запускает новую услугу и меняет тарифВидео

17:45

В моду на зиму 2022 вернулся немного дикий, но очень интересный принт зебраФотоВидео

17:32

Украинцам обещают взвинтить цены на интернет: суммы будут космическиеВидео

17:21

ТОП-10 лучших телесериалов 2021 года

16:59

Сценарий блицкрига: РФ может молниеносно отрезать Прибалтику от НАТО - The TimesВидео

16:56

Ходит с пакетом для денег: в Киеве заметили пенсионера, который просит оплатить ему "коммуналку"Видео

Реклама
16:54

Стрелял в утку – попал в ребенка: в Херсонской области охотник подстрелил племянника

16:52

Требуют 7 миллионов гривен: в Харькове школы оказались под ударом из-за массового минированияВидео

16:29

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

16:20

Планы Газпрома на транзит газа без Украины под ударом: ФРГ ставит резкое условие по запуску СП-2Видео

16:14

В Украине анонсировали резкое снижение тарифа на газ: кому повезет платить меньшеВидео

15:56

В Сингапуре разработали новый вид ПЦР-теста, который определяет "Омикрон"Видео

15:52

В ВОЗ объяснили особенности штамма Омикрон: чем отличается, меры предосторожности

15:42

Врач рассказала, можно ли одновременно заразиться гриппом и "ковидом"Видео

15:37

Гороскоп на 2022 год для Раков: денежное вознаграждение, пополнение в семействе и лучшие дниВидео

15:30

Дочь Оли Поляковой загремела в больницу

15:23

Киев и еще восемь областей выходят из "красной" зоныВидео

15:15

Зима отменяется: украинцев предупредили об аномалии и дали прогноз до Нового годаВидео

15:11

Большая война РФ и Украины – катастрофа для Москвы и Европы: Резников призвал Запад к контрударуВидео

14:58

Злата Огневич без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах и нарядахФото

14:57

Известного футболиста Артема Милевского жестко задержали в центре Киева: в СБУ сделали заявлениеВидео

14:34

Украина ждет уступок от РФ и знает о планах США: в ОП готовят заявление по диалогу Байдена и ПутинаВидео

14:32

Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте

14:32

Ягода по 1,5 тысячи за килограмм: украинцев шокировали бешеными ценами

14:31

Возвращение в Хогвартс - вышел первый тизер продолжения истории о Гарри ПоттереВидео

14:23

Небывалая удача и изобилие: топ-3 знаков, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгах

Реклама
14:20

Комаровский разбил вдребезги миф о неполезности популярного продукта

14:11

В Анталии умерла украинка: консульство ищет родных девушки

14:10

Кровавая резня со стрельбой: в Кривом Роге устроили смертельные разборки

13:52

Украина, НАТО и "гарантии" для РФ – главные темы: Кремль объявил план переговоров Путина с БайденомВидео

13:45

В Украине рекордно упали цены на топливоВидео

13:45

Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВидео

13:38

В Кривом Роге поезд переехал железнодорожника, который ремонтировал пути

13:17

Курс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовитьсяВидео

12:59

В Украине хотят взять под контроль цены на продуктыВидео

12:48

MARUV и не снилось: Анна Неплях в облегающем латексном платье и чулках взбудоражила поклонников

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять