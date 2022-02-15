Если вторжение произойдет, экономику Украины ждет крах

Экономика Украины уже страдает на фоне угрозы вторжения РФ / УНИАН

На фоне заявлений Запада об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину украинская экономика уже страдает. Прежде всего, Украине сейчас сложно выходить на рынок займов, потому что никто не хочет давать в страну деньги, когда непонятно что происходит.

Кроме того, закрываются международные лимиты на кредитование, идет отток капитала из Украины - деньги выводятся через дивиденды и ОВГЗ.

А с учетом риска блокировки Россией украинских портов, мы можем потерять около 5 миллиардов долларов ввиду того, что в Украину морем много чего ввозится и вывозится. И даже сейчас, когда Россия объявляет об учениях, суда вынуждены искать новые маршруты, что автоматически увеличивает для них стоимость фрахта на два-три доллара за тонну, что также грозит убытками.

Понятно, что ситуация резко ухудшится, если будет теоретическое вторжение, потому что во время войны экономики быть не может - это будет ее крах. Кроме того, если Украина введет военное положение, то это чревато проблемами с получением денег от МВФ.

На данный момент колебания курса доллара остаются в рамках тех показателей, что заложены в бюджете на 2022 год (28,6–28,7 гривен за доллар), то есть пока ничего критичного не происходит.

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Риски уже просчитаны, потому что Украина уже практически 8 лет находится в состоянии войны с РФ.

Но в отличие от 2014 года, сейчас в Украине есть золотовалютный резерв, а экономика уже давно адаптирована к нынешним реалиям, потому резких колебаний, даже при сохранении паники, пока не будет. Вместе с тем, в ближайшем времени могут возникнуть проблемы с наполнением бюджета, поскольку нет новых поступлений средств.

Но больше рисков несет как раз внутриэкономическая политика государства, которая связана с усилением налогового давления на бизнес, потому что это гораздо сильнее сказывается на экономических показателях Украины.

Что же касается ситуации с авиаперевозчиками, то это - надуманная тема, и выделение 16 миллиардов больше похоже на дерибан бюджета. Ведь украинские компании не могут покрыть страховые риски, и если Лондон как мировой центр страхования начинает отзывать суда, то Украине придется их вернуть. Но на этом не стоит зацикливаться, поскольку это не имеет никакого отношения к войне и боеспособности украинской армии.

Скорее всего, паника продлится еще неделю, потому что все и так вышло на пик кризиса, после чего он должен во что-то превратиться. В полномасштабные военные действия я не верю - что-то может происходить на Донбассе, особенно если РФ признает "независимость" так называемых республик, но это никак глобально не повлияет на экономику.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда