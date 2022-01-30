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Если украинцы начнут забирать депозиты, доллар уйдет в крутое пике

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

30 января 2022, 07:45

До 29 гривен за доллар курс может расти при условии, что не будет оттока средств из банков. Если он начнется, то максимум в 29 будет пройден очень быстро.

курс доллара
Курс доллара в Украине напрямую зависит от наличия депозитов в банках / УНИАН, pixabay

Та информационная волна, которая шла на Украину в последние месяцы, работала по принципу перехода от количества в качество. Весь декабрь накручивалась ситуация вокруг вероятного вторжения, но украинцы на нее не слишком реагировали, но в январе точка бифуркации уже произошла - как следствие, по данным соцопросов, уже 50% украинцев верят в возможное нападение России.

Эта волна сделала свое дело - на Украину уже закрываются лимиты со стороны иностранных компаний, приостанавливаются как действующие проекты, так и новые, которые должны воплощаться в Украине при участии западных партнеров.

Единственное, что пока спасает Украину - отсутствие паники со стороны вкладчиков банков, все остальное пока работает против нее.

Собственно, курс является не только отражением вероятной эскалации как психологического фактора, но и объективных процессов. Если бы не было этого, гривна в начале года все равно бы девальвировала, потому что здесь также влияет изменение прогноза монетарной политики Федеральной резервной системы США. То есть если начинается повышение базовых процентных ставок США, соответственно, за этим следует и отток капитала с рынков развивающихся стран. Кроме того, сказалось и резкое уменьшение сырьевого импорта, в первую очередь, по энергоресурсам.

Читайте такжеКурс доллара в столичных обменниках установил рекордный максимумДля украинской экономики плавная девальвация даже на пользу - главное, чтобы она не сопровождалась паническими скачками. То есть если бы в течение года она плавно девальвировала на уровне 29-30 гривен за доллар, это бы наоборот, сыграло бы в плюс украинской экономике и экспорту, в первую очередь, сложному экспорту с высоким уровнем добавочной стоимости, который сейчас сохраняется.

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Дальнейший рост курса будет зависеть от степени эскалации. До 29 гривен за доллар курс может расти при условии, что не будет оттока средств населения из банков, но если отток начнется (прежде всего, из государственных банков), тогда максимум в 29 будет пройден очень быстро.

Предсказание будущего курса - это гадание на кофейной гуще. Нацбанк ранее устраивал стресс-тест банковской системы на уровне 36-40 гривен за доллар, но тут речь идет об идеальном шторме, когда вырастет сырьевой импорт, обвалится экспорт, .

Сейчас все ожидают того, что в весенний период, когда аграрии завозят деньги в Украину, произойдет откат курса. Кроме того, может измениться и конъюнктура финансовых рынков. Но с учетом того, что дефицит газа в первом квартале составил 2 млрд кубометров (по нынешним спотовым ценам это почти 2 млрд долларов), говорить о том, что ситуация с курсом может измениться к лучшему, пока преждевременно.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда

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