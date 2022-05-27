Если Украина уступит Юг и Донбасс Кремлю, Запад этого не простит

Путин хочет получить от Запада мир в обмен на территориальную целостность Украины / Reuters

Пазлы складываются. Указ Путина о выдаче российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей (заметьте, - без Харьковской!) вслед за "ДНР, "ЛНР" указал цели, на которых решил остановиться раша-фюрер.

А выступление Киссинджера в Давоссе, озвучило для Запада московскую цену его компромисса с Россией в вопросе "деэскалации" в Украине. Сегодня те же условия озвучил уже и непосредственно Кремль. "Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто – реальной ситуации, которая существует", - заявил Песков.

Иными словами, устами Киссинджера и Пескова Путин заявил Западу, что если Запад хочет прекращения войны, которая создает ему колоссальные проблемы, то он готов остановиться на границах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Дальше он, якобы, не пойдет, возможно даже вернет оккупированные районы Харьковской области, которые сегодня нужны лишь для окружения группировки ООС на Донбассе, но и с юго-востока Украины не отступит. То есть, Путин хочет от Запада принятия ситуации де-факто (юридическое признание его, как и в случае с ОРДЛО, не волнует) и в обмен на это предлагает мир. Но за счет территориальной целостности Украины.

Это очень опасная ситуация для нас, потому что даже страшное натовское оружие не стреляет без боекомплектов к нему, а танки не ездят без дизеля. Ничего этого у Украины своего нет. Все это поставляется с Запада. То есть, Запад сможет диктовать Киеву условия заключения мира с Кремлем просто дозированием поставок боекомплектов, или вообще их прекращением. В экономическом плане мы тоже сегодня тотально зависим от западных партнеров…

На сегодняшний день позиция Запада в основном на стороне Украины и против Путина, потому что Москва совершила агрессию, создала угрозу миру, и не смогла решить свои проблемы в Украине так быстро, чтоб Запад от этого не пострадал.

То есть, пока РФ наступает – она проблема для Запада. Но, как только Путин (не дай Бог!) возьмет под контроль Донецкую, Луганскую и оставшуюся часть Запорожской области, российская армия окопается там и прекратит наступление. То есть, перестанет быть угрозой эскалации. После этого именно Украина, которая будет пытаться наступать, чтоб вернуть свою территорию, станет для Запада угрозой эскалации. То есть, именно Киев, а не Путин станет тогда проблемой для Запада. И он начнет давить на Киев. Он всегда давит на тех, кто слабее, в угоду тому, кто сильнее...

Читайте такжеКаждый россиянин – Путин: почему эта война с Россией не последняяИзбежать этой опаснейшей для нас ситуации можно только тем, что ВСУ не дадут Путину взять под контроль и закрепиться на помеченных им российским гражданством оккупированных территориях. Если он сделает это (а в Херсонской области по информации разведки россиянами строится уже третья(!) линия обороны), мы рискуем потерять не только территорию, но и действенную поддержку Запада, благодаря которой мы эту территорию могли бы вернуть в будущем…

Западу ведь (за небольшими исключениями) все равно кто контролирует украинские территории - Москва или Киев. Западу – лишь бы не было войны, которая бьет по экономике, мешает торговле и этим влияет на отношение электората к политикам. Западные политики любят говорить о ценностях, но они знают, что их избиратели голосуют, основываясь не на ценностях, а на содержимом своих холодильников.

Поэтому, если мы сейчас допустим слабость и дадим Москве закрепиться на Юге и Донбассе, то Запад нам этой слабости не простит. Как не прощал 8 лет нашей слабости в Крыму и ОРДЛО, хоть и говорил о поддержке нашей территориальной целостности.

Говорил, но все время давил на нас в переговорах, чтоб мы были "конструктивными" по отношению к Москве. По сути, Путин сейчас хочет от уставшего от войны и открыто боящегося эскалации Запада, чтоб в обмен на "мир" он вел себя так же, как вел 8 лет относительно Донбасса и Крыма. И это очень серьезный соблазн. Особенно для наших европейских "партнеров"…

Сергей Гармаш, представитель отдельных районов Донецкой области от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, журналист