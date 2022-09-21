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Если шантаж не сработает, Путин максимально осложняет себе жизнь

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

21 сентября 2022, 06:24

Путин с "референдумами" спешит и пытается максимально поднять ставки.

Владимир Путин
Путин максимально осложняет себе жизнь, считает Тышкевич / Reuters

Итак, в так называемых ЛДНР с 23 по 27 сентября пройдут "референдумы" о присоединении к РФ. Аналогичное действо вероятнее всего будет организовано и на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. Могут даже попытаться нечто подобное сделать в оставшихся под оккупацией сёлах Харьковской.

То, что сегодня уже 20, и "голосование" пройдёт даже без ширмы подобия на электоральный процесс, Путина не смущает. Он спешит и пытается максимально поднять ставки? И тому есть несколько причин:

1. Шантаж с использованием тем энергоносителей, радиационной угрозы, дестабилизации рынка продовольствия не даёт результатов.

2. Зона влияния РФ и её политический вес начали таять. Это наглядно продемонстрировал форум ШОС, ставший холодным душем для Путина. Даже "ближайшие союзники" начали дрейф от России. Если этот процесс не остановить, через 6-8 месяцев может быть поздно. Остановить можно было бы демонстрацией силы — успехами на фронте. Но там всё печально для России.

3. Российская агитационная машина так и не смогла объяснить населению, что произошло в Харьковской области. Удобной "формулы поражения", которую можно представить как "победа", нет. Более того, даже тезис о "передислокации" уже развалился: оккупанты заявляли про стабилизацию по реке Оскол, но ВСУ уже давно форсировали эту водную преграду.

4. На этом фоне необходимо "кинуть кость" радикалам. А, с другой стороны, дать образ "победы" для населения. Формат некоего аналога "Крымнаша", по мнению кремлёвских технологов, может сработать.

5. Попытка вынудить ВСУ начать новую фазу наступления несколько раньше запланированного (на протяжении ближайших 2 недель) и, тем самым, создать предпосылки для частичной неудачи кампании. Это позволит попытаться вернуть инициативу и сгладит негатив от провала на Слобожанщине.

6. Если позитива по п.5 нет, то объявление территорий "своими" создаёт предпосылки говорить уже не о "СВО" а о "войне". Дескать, Украина "атаковала" РФ и, как следствие активизировать мобилизационные мероприятия.

7. Это "час Ч" для тех, кто называет себя союзниками России. ОДКБ, как минимум, Беларусь. Тот же тезис: РФ объявляет территории "своими" и заявляет об атаке "российской территории", пытаясь задействовать пункты договора о коллективной безопасности.

8. Референдумы создают новую тему "приглашения к разговору", по крайней мере часть государств ЕС. Россия угрожает масштабированием "конфликта" (как войну до сих пор называют ряд политиков) и пытается начать обсуждение как "не допустить этого".

Одним словом, Путину нужна заморозка войны с позитивной повесткой и компромиссы со стороны Украины. Логику уже объяснял. Кратко повторю: стабилизация своего положения (власть), восстановление боеспособности и подготовка к следующему этапу. При этом расчёт, что "заморозка" вызовет политический кризис в Украине и уменьшит объёмы внешней поддержки. Соответственно, можно возвращаться к теме войны через 5-6 месяцев, но уже с другим балансом сил.

Однако, в реальности выбор у Путина между плохим и очень плохим. Ничего не делать — означает ожидать очередной оплеухи от ВСУ, видеть рост недовольства радикалов и терять имидж "военачальника, вождя".

С референдумом тоже риск. Пропустить очередной удар от ВСУ, например, сразу после объявления результатов "за Россию" — масштаб (и эффект от) такого поражения будет в разы бОльшим, чем уже наблюдали по Харьковской области.

И, наконец, есть ещё один аспект. А если шантаж и повышение ставок не сработает? Совсем. То есть РФ объявляет о "присоединении", но на диалог никто не идёт, оккупацию и "рост территории России" не признают. ВСУ наносит удары. РФ просит помощи у ОДКБ и… получает отказ. Согласитесь, странам Центральной Азии, Армении совсем не с руки влазить в российскую авантюру.

Остаётся Лукашенко? Кремль будет давить, понимая, что втягивание Лукашенко частично решит вопрос времени для проведения мобилизации. Но и там есть свои "но". В частности, оглядка на позицию Турции (а Эрдоган может и не признать "референдумы". Точнее, вероятнее всего не признает) и Китая (для которого такая авантюра тоже выглядит "не слишком красиво"). И, наконец, есть такая вещь, как настроения внутри страны. Лукашенко прекрасно понимает, что залезть глубже в российскую авантюру означает создать реальную перспективу потерять власть достаточно быстро. А возможно и жизнь.

И вот такой вариант (с отказом ОДКБ и непризнанием) будет означать для Путина крах. Тут и теперь. Потому что создаваемая долгие годы политическая конструкция внешнего влияния РФ рассыпется. А Кремль продемонстрирует неспособность мобилизовать на своей стороне даже государства, которые воспринимались как российские сателлиты. Удачные действия ВСУ на фоне таких процессов будут сродни забиванию последних гвоздей в гроб с "трупом" восприятия РФ как "империи" или, даже регионального лидера (не говоря уже о статусе глобальной державы).

Источник

война в Украине референдум Владимир Путин Игар Тышкевич
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