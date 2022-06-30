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Если россияне получают по морде, то сразу проявляют добрую волю

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

30 июня 2022, 18:34

Стоит где-то раздолбать российских военных и показать, что у них там нет шансов, то они сразу начинают проявлять свою добрую волю.

Остров Змеиный освобожден от оккупации
Остров Змеиный освобожден от оккупации / Фото УНИАН, скриншот

"Российские военные в качестве жеста доброй воли покинули остров Змеиный, чтобы показать, что Россия не препятствует коридору для вывода сельхозпродукции из Украины - минобороны РФ"

Ох уж эти жесты доброй воли от российских военных. Как с той птицей. "Пока не пнешь, не полетит".

Вот что Himars животворящий делает.

Сначала в рамках доброй воли ушли из-под Киева, теперь вот с острова Змеиный.

Скоро будет жест доброй воли "российские военные покинули Херсон, чтобы защитить население города от мести украинских фашистов и показать, что Россия никогда не собиралась оккупировать украинские города".

Стоит где-то раздолбать российских военных и показать, что у них там нет шансов, то они сразу начинают проявлять свою добрую волю.

"Это почему я такой злой был. Потому что у меня велосипеда не было" - так с россиянами не работает. Если им дать велосипед, они украдут второй и придут за третьем.

А если россияне получают по морде, то тут сразу же другая история. Добрая воля.

Откуда это? Это психология бандитов.

Путин – типичный бандит, дорвавшийся до власти. Мы вообще все смотрим продолжение популярного когда-то сериала (и книги) "Бандитский Петербург". А бандиты понимают только силу.

Читайте такжеПутин сильно сдал, и это опасно для всего мираКогда цивилизованный человек встречает бандита и идет с ним на компромисс, разумно полагая, что бандит тоже хочет компромисса, то бандит, мафиози, воспринимает это как проявление слабости. И снова нападает. И цивилизованному человеку, чтобы победить бандита, надо понять, как мыслит бандит.

А что же до сельхозпродукции, то доброй воли помогать Украине у русских тут нет.

Единственная возможная мотивация, это давление Китая. Но есть оно или нет его – мы об этом никогда не узнаем.

Китаю точно не выгоден продовольственный кризис. Но публично говорить России "пошли вон" китайцы не будут. Могут только передавать приветы. Например, через своих казахстанских друзей. А остальное говорить не публично. Но на понятном бандиту языке.

Сергей Фурса остров Змеиный
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