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Если Путин пойдет на Украину войной, никто не станет силой возвращать Донецк и Луганск

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

12 сентября 2021, 06:29

Российская армия лучше подготовлена и вооружена, а украинская не настолько мотивирована на проведение долгих боев - многие бойцы пришли в армию на заработки.

Алексей Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о готовности украинской армии силой вернуть Донецк и Луганск / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова к освобождению оккупированных Донецка и Луганска, но для этого нужен соответствующий приказ президента Владимира Зеленского.

То, что говорит Данилов – не имеет большого значения, такой команды никто не даст.

Кроме того, сейчас украинская армия очень сильно отличается от той армии, которая у нас была после начала боевых действий на Донбассе в 2014-2016 годах. Сейчас большая часть людей, которые служат в армии, шли туда не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы поступить на контрактную службу. То есть качественный состав изменился – это немотивированные бойцы. Потому с таким контингентом освобождать и занимать подконтрольные российским сателлитам территории опасно, потому что на немотивированных бойцов нельзя положиться. В свою очередь, очень много мотивированных бойцов ушли из армии и добровольческих батальонов, которые были расформированы.

Стоит отметить, что в 2014 году, до подписания первого "Минска", такие сценарии и рассматривались, и реализовывались. Другое дело, что при Порошенко, который обещал закончить войну за две недели (что, понятно, было полной профанацией и предвыборным обещанием, таким же, как и платить зарплату военным по 1000 гривен в день), первым делом, когда тот пришел к власти, было объявлено перемирие с боевиками Гиркина, которые занимали Славянск. Во время этого перемирия людей вокруг погибло больше, чем до него – тогда Гиркин смог доставить танки в Славянск, которые потом разгромили первый блокпост возле города, так называемый Рыбхоз.

Собственно, постоянные метания Порошенко – то идем освобождать, то отступаем – привели к тому, что противник мог закрепиться, получить подмогу со стороны РФ и, как следствие, к поражению и заключению позорных Минских соглашений.

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К примеру, в июле 2014 года наши войска заняли Луганский аэропорт, а команды на то, чтобы входить в город, не было. В то время в Луганске было мало боевиков, а среди них много тех, которые сомневались и уйти к нам. Так как команды не было, бойцы много раз по собственной инициативе заходили в Луганск просто за продуктами, и дошло до того, что российские войска вошли в город, штурмовали аэропорт и украинской армии уже пришлось из окружения выходить с боями.

Если дается команда на освобождение этих территорий, то за них надо бороться, а не делать один шаг вперед и два назад. Сейчас предпосылок для этого нет – это все политические игры.

А эти громкие заявления больше рассчитаны на западных партнеров, чтобы получить от них больше помощи и поддержки в политическом урегулировании вопроса с Россией.

Конечно, сохраняется опасность полномасштабного нападения и со стороны оккупированного Донбасса, и со стороны Крыма, и со стороны Харькова и если российские войска перейдут в наступление, то речь не будет идти о том, чтобы освобождать захваченные территории – нам бы тогда хотя бы удержаться на тех территориях, которые есть. Потому что регулярная российская армия значительно лучше подготовлена, лучше вооружена, а украинская, повторюсь, не настолько мотивирована на проведение долгих боев, потому что многие бойцы пришли в армию на заработки.

Потому тогда мы ничего освобождать не будем и с боями придется отступать куда-нибудь до Днепра.

Я надеюсь, что этого не случиться, но ситуация на данный момент такова – у российской армии большой численный и технический перевес над украинской армией.

Но эта сложная ситуация может произойти, если Путин окончательно поймет, что Украина уходит от российской империи и что другими политическими и экономическими методами он не может решить вопрос ее возвращения. Тогда он может решиться на то, чтобы оккупировать Украину, посадить в Киеве прокремлевское правительство и таким образом реализовать свои планы по восстановлению "великой Российской империи".

Пока в РФ еще рассчитывают на то, что вернуть Украину можно политическим путем, с помощью "пятой колонны", которая у нас есть как в парламенте, так и в правительстве, а также с помощью перекрытия газовой трубы, чтобы Украина повернулась обратно к России. Если же это все не поможет, лишь тогда Путин может решиться на военную операцию – именно для этого Россия накапливает большие военные силы вокруг Украины. Военная операция, конечно, не станет для России легкой прогулкой, но она вероятна, потому что Путин не будет считаться с потерями.

Читайте такжеПутин признался, что намерен идти до конца в УкраинеБезусловно, правовые последствия - политическое давление и санкции - сдерживают аппетиты любого диктатора и захватчика до определенного момента. Но в какой-то момент он может с ними смириться и решить, что лучше реализовать свои захватнические действия. В истории была масса таких примеров – когда Гитлер захватывал Польшу, тоже были санкции и разрывы дипломатических отношений с рядом стран, но это не помешало ему. Советский Союз после введения войск в Афганистан также подвергался санкциям, был бойкот Олимпиады, но это не остановило политбюро. Если же Путин решится на полномасштабную войну с Украиной, он тоже обставит это как ему выгодно – например, эта операция Кремлем будет называться не войной, а "операцией по поддержанию мира в Украине" или "защитой русскоязычного населения" или "борьбы с терроризмом и беспорядками". После этого Запад будет стучать ножкой, но никакое НАТО или войска Великобритании за нас не вступятся.

Путин имеет все силы, чтобы захватить Украину. А для того, чтобы этого не произошло, нам нужно постоянно укреплять армию и делать это не показушными парадами, а каждый день вкладывая деньги и человеческий ресурс в эту работу. Потому что только сильная украинская армия может сдержать агрессора, ведь если потери будут слишком серьезными для РФ, Путин может и не решиться. Все зависит от нас.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда

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новости Донецка новости Луганска война на Донбассе Юрий Касьянов новости Украины Алексей Данилов
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