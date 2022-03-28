Если Путин не одержит победы в Украине, его сдадут свои же рабы

Путин решил сделать себе подарок на 70-летие - развязать войну в Украине/ Фото Reuters

Оказывается, Шойгу был большим поклонником и меценатом Жванецкого. Да - Жванецкого, а не Проханова с Прилепиным. Можно ли себе представить Геринга или Гимлера в качестве поклонников еврейского сатирика, всю жизнь стебавшегося над их любимым фатерландом. Вопрос риторический. А вот в российском Рейхе всё возможно. Гитлеровская верхушка состояла из идейных фанатиков. А путинская - просто из беспринципных рабов и холуев. Как писал классик, сверху донизу - все рабы.

Шойгу, как и всё путинской окружение, типичный беспринципный советский обыватель (видно даже по книге его скучных баек из совковой и постсовкой жизни "Про вчера"). Эти люди одержимы не какими-то, пусть даже бесчеловечными идеями, как большевики и нацисты. Они готовы на всё ради карьеры и денег.

Годами успех российских силовиков и высших чиновников целиком и полностью зависел от того, насколько им удавалось угодить Путину. Был он ими доволен – были новые должности и капиталы. А если гневался – их ждала отставка или даже тюрьма. Приближённые, поэтому, автоматически исполняли любые прихоти и бредовые фантазии своего пахана, даже не задумываясь о том, к чему это может привести.

А пахан, в какой-то момент, реально сошел с ума - решил войти в историю как новый Петр Первый или Сталин, основатель путинской империи, третьего (после романовского и советского) Рейха.

Видимо, Путин посчитал, что время для исполнения "исторической миссии" уходит, впереди маячит старость, беспомощность и смерть, тянуть нельзя, на восьмом десятке сложновато будет затевать большую войну. Сейчас или никогда. И решил сделать себе подарок на семидесятилетие – захватить Украину и обеспечить место в истории рядом с Петром и Сталиным.

Читайте такжеПутин угодил в собственный капканОкружение, судя по знаменитому заседанию Совбеза, немного поупиралось, но, увидев маниакальную решимость хозяина, быстро взяло под козырек.

Однако верность рабов - дело ненадежное. Если они увидят, что "Акела промахнулся", удача от хозяина отвернулась, он проигрывает - сдадут его моментально.