Если цель "СВО" достигнута, значит, вы уберетесь из Украины?

Очень насмешил Песков, который заявил, что задача "демилитаризации" Украины в целом решена, поскольку Украина воюет не своим, а импортным оружием.

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Песков заявил, что задача "демилитаризации" Украины в целом решена, напомнил Кох / УНИАН

Прошел один год и сто четырнадцать дней войны. Карты ISW все не обновляются, а без них рассуждать о положении на фронте - это цитировать путинских военкоров. Дело, конечно, "интересное", но в такой же степени и довольно опасное: можно вместо правды получить фантазии какого-нибудь "сладкова", который потом признается, что в момент, когда писал о текущей ситуации, был не на фронте, а сидел уже неделю в карантине перед встречей со своим говнокомандующим.

Если же отвлечься от ситуации на фронте, то меня заинтересовала информация о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. За последние пять лет - это первый визит госсекретаря США в Китай.

Байден встретился с Си Цзиньпином осенью прошлого года на Бали. Тогда казалось, что они нашли общий язык и оба говорили, что в целом удовлетворены встречей.

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Но потом отношения между Вашингтоном и Пекином пережили по меньшей мере два кризиса: один из-за абсолютно бессмысленного и провокационного визита старушки Ненси Пелоси (где она сейчас?) на Тайвань, а второй из-за вполне реального китайского конфуза со сбитым в небе Америки китайским разведывательным воздушным шаром.

И вот, наконец, обе стороны смогли преодолеть взаимное раздражение и начать диалог на столь высоком уровне. Разумеется, одна из приоритетных тем - война в Украине...

Мне кажется, что главная задача Блинкена при обсуждении войны в Украине - убедить Пекин прекратить эту бессмысленную клоунаду с "мирными инициативами" и помочь действительно закончить эту войну. Для этого у китайцев есть все возможности. И прежде всего мощный рычаг экономического давления на Кремль. Если Китай хотя бы частично присоединится к санкциям против России, то сговорчивость и конструктивность Путина изумит нас всех. Ну и, разумеется, нужно сделать все для того, чтобы у китайцев не было соблазна помочь Путину оружием.

Еще порадовала информация о поставке 200 израильских танков в Европу. Есть надежда, что даже если не они сами, то те танки, взамен которых прибудут израильские машины, будут поставлены в Украину. Ходит информация, что часть израильских танков будет поставлена Кипру взамен на Т-80, которые будут переданы для ВСУ.

Очень насмешил Песков, который заявил, что задача "демилитаризации" Украины в целом решена, поскольку Украина воюет не своим, а импортным оружием. Это пять! Это шедевр словоблудия. Мои аплодисменты!

Но у меня вопрос: ок, пусть так, но что это означает практически? Если это было целью "СВО" и она достигнута, значит, вы уберетесь из Украины? Нет? А тогда какое имеет значение, каким оружием воюет Украина?

И потом, как эта ваша "демилитаризация" Украины приближает вас к победе? Вот, например, афганские моджахеды тоже воевали не произведенным в Афганистане оружием (за неимением такового). Но это не помешало им изгнать советскую армию из своей страны. Равно как и Вьетнам воевал с Америкой оружием, произведенным в СССР и Китае. И ничего - победил.

Я уже не говорю о том, что в этой логике "демилитаризация" России уже давно проведена. Причем тотально и бесповоротно. Давеча на ПМЭФ Герман Греф не смог завести новую модель "Жигулей", которую привезли туда как доказательство успехов российского машиностроения. Если российская промышленность не в состоянии произвести работающий автомобиль, означает ли это, что то оружие, которая она производит? не стоит того железа, которое она на него тратит?

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Или мы должны всерьез поверить в то, что хоть россияне и не могут произвести нормальный автомобиль, тем не менее они в состоянии произвести высокоэффективное современное оружие? И если ответ "нет" (а другого и быть не может), то разве это не "демилитаризация"? Причем произведенная не под вражеским давлением, а исключительно собственными силами, путем разворовывания всего подряд...

Очень хочется хороших новостей. И они обязательно будут. Потому, что наше дело - правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

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